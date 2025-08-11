Arranca Vivienda Bienestar: Lista de estados donde podrás registrarte en agosto y requisitos

El programa Vivienda para el Bienestar que implementó la presidenta Claudia Sheinbaum arrancará su proceso de inscripción en el mes de agosto dándole el beneficio a habitantes de más de 10 estados quienes podrán obtener apoyo para la construcción de una casa y garantizar el derecho a una casa digna.

El programa está dirigido a personas en situación vulnerable, es decir aquellos que por las zonas donde residan y las condiciones de vida que sostienen requieran este impulso del gobierno, tales como comunidades indígenas, adultos mayores, madres solteras, jefas de familia, jóvenes o aquellos en condiciones de pobreza.

Este lunes 11 de agosto iniciará la primera etapa para los interesados que deberán reunir los requisitos para asistir con los funcionarios que los apoyarán con el registro en los módulos correspondientes que instaló la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi) y la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Inician el registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar.



En coordinación con @Conavi_mx y @bienestarmx se instalarán a partir de mañana lunes 11 de agosto, 58 módulos en 51 municipios de 20 estados, en una primera etapa de registro.



??https://t.co/ihxYv1ACDw pic.twitter.com/wn0wt3WSRV — SEDATU México (@SEDATU_mx) August 10, 2025

¿Cuáles son los requisitos para el programa Vivienda Bienestar?

En el Heraldo de México te contamos todos los requisitos que debes presentar para la primera etapa si vives en México

CURP actualizada

Identificación oficial con fotografía (INE, licencia de conducir o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Pertenecer a uno algún grupo vulnerable

Recibir folio de registro del personal que capturará los datos

El registro está habilitado para toda la república por lo que los horarios y fechas son relativas a cada estado o municipio donde resida el interesado o interesada. Sin embargo la institución destaca que el horario de atención será de 8:00 a 16:00 horas.

Lista de estados donde se realizará el registro de Vivienda Bienestar

En esta primera etapa se instalarán 58 módulos en 20 estados:

Baja California

Sonora

Durango

Guanajuato

Zacatecas

Colima

Michoacán

Nayarit

Hidalgo

Querétaro

Guerrero

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Oaxaca

Chiapas

salsa Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

¿Cómo saber si fui seleccionado?

En esta fase, la Conavi evaluará las solicitudes recibidas en un plazo máximo de 20 días hábiles y publicará el listado preliminar de posibles beneficiarios en la página oficial de la Conavi: www.gob.mx/conavi

Posteriormente, se contactará a las personas preseleccionadas por llamada, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria, en la que se verificará la información y, de ser necesario, se solicitará documentación adicional.