Sam’s Club y Costco: las ofertas que tienes que aprovechar el domingo 10 y el lunes 11 de agosto

Sam’s Club y Costco causaron furor en plataformas digitales debido a que ya dieron a conocer sus respectivas cuponeras de ofertas que estarán vigentes durante este domingo 10 y el lunes 11 de agosto, con las cuales, sus socios podrán ahorrarse una auténtica fortuna en sus compras debido a que incluyeron rebajas y promociones en prácticamente todos sus departamentos, por lo que si quieres sumarte a estos ahorros en esta nota te diremos cuáles son las ofertas que tienes que aprovechar.

Antes de pasar de lleno a las ofertas que Sam’s Club y Costco tendrán vigentes durante el domingo 10 y el lunes 11 de agosto es necesario mencionar que, ambas cadenas de supermercados procuran mantener ofertas especiales de forma permanente para sus socios en sus distintos departamentos, además, dependiendo la temporada del año también se encuentran disponibles descuentos únicos en todo tipo de artículos temáticos, por lo que se recomienda consultar a detalle las cuponeras de ofertas de ambas marcas para que puedas elegir las promociones y rebajas que más se ajusten a tus necesidades.

Estas son las mejores ofertas de Sam’s Club y Costco tendrán disponibles durante el domingo 10 y el lunes 11 de agosto

Estrena un apantalla LG de 55” y ahorra 4,000 pesos

Costco causó furor entre sus socios al anunciar que durante el domingo 10 y el lunes 11 de agosto la pantalla LG de 55” QNED 4K Smart TV tendrá un descuento de 4,000 pesos, por lo que en lugar de pagar 13,499 pesos como se vende habitualmente, dicho artículo se podrá adquirir por tan solo 9,499 pesos con todo y envío incluido.

Esta oferta de Costco estará vigente hasta el 24 de agosto. Foto: www.costco.com.mx

Estrena un Smart Watch Garmin y ahorra hasta 20%

Sam’s Club informó que durante el domingo 10 y el lunes 11 de agosto sus socios podrán aprovechar descuentos de hasta 20% en Smart Watch Garmin seleccionados, además, se informó que el pago de estos artículos se podrá diferir hasta 3 meses sin intereses, sin embargo, es importante aclarar que esta oferta solo estará disponible para compras realizadas en línea y en la app.

Sam’s Club mantendrá vigentes estas ofertas hasta el 1 de septiembre. Foto: FB: SamsClubMexico



Ahorra 8,000 pesos en esta lavasecadora eléctrica LG

Durante el domingo 10 y el lunes 11 de agosto Costco tendrá disponibles distintas ofertas en el departamento de Línea Blanca, sin embargo, una de las más llamativas es la del descuento de 8,000 pesos en la lavasecadora eléctrica LG de 22kg/13kg con pedestal, la cual, podrá adquirirse por tan solo 19,999 pesos. Esta oferta de Costco estará vigente hasta el próximo 24 de agosto. Foto: www.costco.com.mx

Prepara el regreso a clases con este kit para universitarios

Durante el domingo 10 y el lunes 11 de agosto, los socios de Sam’s Club podrán adquirir un kit para universitarios Lenovo por tan solo 8,499 pesos, el cual, está conformado por una Laptop IdeaPad 1, una mochila y audífonos, no obstante, se precisó que este kit solo estará disponible para compras realizadas en línea. Esta oferta de Sam’s Club estará vigente hasta el próximo 6 de septiembre. Foto: FB: SamsClubMexico



Para finalizar, importante señalar que estas son solo algunas de las ofertas que Sam’s Club y Costco tendrán disponibles durante el domingo 10 y el lunes 11 de agosto, por lo que se sugiere consultar las cuponeras de cada cadena para el referido periodo y así conocer todas y cada una de las ofertas que puedes aprovechar, así como los términos y condiciones de cada una.