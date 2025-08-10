Banco del Bienestar DEPOSITARÁ 3,200 pesos a las personas que cumplan con estos REQUISITOS

Cada bimestre, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, se lleva a cabo el depósito de algunos programas sociales del Gobierno federal, entre ellos el de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Mujeres Bienestar, Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, así como para Personas con Discapacidad.

En lo que va del año se ha hecho el depósito de los bimestres enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio y julio-agosto, por lo que aún quedan pendientes los de septiembre-octubre y noviembre-diciembre, es por ello que aquí te compartiremos los detalles sobre los próximos depósitos.

Si bien es cierto que estamos por llegar a la primera quincena de agosto, la Secretaría del Bienestar aún no ha a conocer la fecha exacta de cuándo arrancará el depósito de los recursos, pero invita a los derechohabientes a estar atentos de la información que comparta en sus cuentas de redes sociales oficiales como X y Facebook.

El apoyo se depositará en septiembre. Foto: Freepik/Banco del Bienestar

¿Qué personas recibirán pago de 3,200 pesos en septiembre?

Como se señaló previamente hay diversos programas sociales que ha lanzado el Gobierno de México; sin embargo, sólo uno de ellos otorga 3,200 pesos cada dos meses, se trata de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, cuyo objetivo es apoyar y fomentar los derechos y libertades de esta población.

En 2025, el apoyo de 3,200 pesos bimestrales se entrega de forma directa y sin intermediarios en la tarjeta del Banco del Bienestar que se entrega a los beneficiarios una vez que han concluido satisfactoriamente su registro.

Estos recursos se entregan a personas desde los 0 hasta los 64 años de edad en 24 estados del territorio mexicano, y una vez que cumplen 65 años, pueden incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, en donde el apoyo bimestral es de 6,200 pesos.

Los estados donde se brinda el apoyo son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, mientras que las ocho entidades restantes, la pensión se otorga a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años.

Después de ese rango de edad, el depósito se hace sólo en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación. De acuerdo con información oficial, en México hay 6.2 millones de personas con discapacidad, es por ello que se ha impulsado esta pensión para que puedan tener una mejor calidad de vida.

Banco del Bienestar DEPOSITARÁ 3,200 pesos a quienes cumplan con estos REQUISITOS

Este apoyo se entrega únicamente en las entidades que han firmado un convenio para la universalización de la pensión y entre los requisitos que deben cumplir los que deseen sumarse al programa son los siguientes:

Tener menos de 65 de edad en estados con convenio y tener menos de 30 años en donde no hay, en estos estados, los habitantes de 30 a 64 años podrán recibir la pensión sólo si viven en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación.

Entregar acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia, puede ser la del INE, el pasaporte, credencial de INAPAM o algún otro documento que la acredite.

CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia que no sea mayor a 6 meses de antigüedad.

Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente y que haya sido emitido por una institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

Si el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al realizar su registro, puede nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación. Debe presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Pensión Bienestar: ¿Qué personas no podrán cobrar su apoyo de 3,200 pesos?

La razón por la que no podrían cobrar su apoyo de 3,200 pesos en septiembre, las personas registradas en este programa social es porque su tarjeta del Banco del Bienestar sea bloqueada tras equivocarse al ingresar su Numero de Identificación Personal (NIP) en caso de acudir a uno de los cajeros.

El bloqueo dura 48 horas, por lo que el derechohabiente no podrá retirar su dinero., de ahí que se deba teclear correctamente el NIP, pues si se ingresa mal tres veces seguidas, la tarjeta quedará bloqueada automáticamente.