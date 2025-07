¿Cuánto cuesta rentar en la colonia Clavería este 2025? RENTAS y requisitos

En fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México ha provocado que las rentas vayan en aumento en la capital del país, generando que en algunas colonias ya sea casi imposible rentar, pues la demanda y la llegada de personas extranjeras en la zona hace que los nacionales tengan más complicaciones para poder vivir en lugares donde crecieron.

La colonia Clavería en la alcaldía Azcapotzalco es una de las zonas hasta las que la gentrificación llegó con fuerza. Rosa Ramírez nos contó a este medio que ella rentaba un departamento a una calle del Parque de La China en el 2021 en menos de 10 mil pesos al mes, pero hoy en 2025, las rentas llegan hasta los 20, 000 pesos.

Yo vivía aquí muy cerca del parque en una zona donde hay todos los servicios y accesos pero el año pasado mi casero me quiso subir cinco mil pesos para renovar el contrato, y me tuve que ir. La zona se encareció mucho en los últimos años, yo no sé si es la gentrificación o simplemente que todo está más caro, expresó.