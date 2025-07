Cetes: ¿cuánto debo invertir para ganar mil pesos al mes este 2025?

No hay mejor manera de cuidar tu dinero que invertirlo, pues generará rendimientos que harán que poco a poco crezca y que no pierda su valor de adquisición debido a la inflación. Tenerlo en un cajón o en un bote no es la mejor opción si quieres que el dinero se ponga a trabajar por ti, por ello se han vuelto tan populares las herramientas de inversión.

Actualmente en México hay varias alternativas para que puedas invertir tu dinero, algunas te ofrecen rendimientos altos, mientras que otras son más volátiles. Si eres nuevo en el tema de las inversiones la recomendación que te doy es que empieces utilizando instrumentos que te den un rendimiento sostenido, así evitarás arriesgarte.

La opción más segura y que es perfecta para quienes empiezan a invertir es la plataforma Cetes directo, pues opera con el respaldo de la Secretaría de Hacienda, lo que garantiza que tu dinero está seguro. Además opera sin intermediarios y tú la puedes manejar sin necesidad de terceras personas.

No te preocupes, pues es muy fácil de entender y muy intuitiva, además te da la facilidad de que tú decidas el plazo, el monto y la manera en que harás aportaciones a tu cuenta, puedes tener domiciliado el pago para que se cargue directo a tu tarjeta de nómina, eso hace que todo sea mucho más sencillo.

Es una forma segura de hacer crecer tu dinero. Foto: Freepik

¿Cómo invertir en Cetes para ganar mil pesos al mes?

Debes considerar que para tener ganancias altas la inversión inicial es un monto fuerte, y que en muchas ocasiones ese dinero estará inmóvil durante el plazo que dure tu dinero invertido. Estas tasas de rendimiento, revisadas el día de hoy 9 de julio indican que los rendimientos son:

CETES 1 mes: +07.85%

CETES 3 meses: +8.00%

CETES 6 meses:+8.11%

CETES 1 año:+08.33%

Para saber cuánto debes invertir en Cetes para ganar 1,000 pesos mensuales netos, primero necesitamos considerar que:

Las tasas de interés que mencionas son anuales y brutas (antes de impuestos). La tasa real efectiva mensual depende del plazo de inversión. El ISR sobre rendimientos financieros es del 0.50% mensual aproximadamente, pero para simplificar, vamos a hacer el cálculo antes de impuestos (puedo darte también la versión neta si la necesitas).

¿Cuánto necesito invertir en Cetes para ganar mil pesos mensuales?

De acuerdo con la regla de tres para poder calcular el monto de inversión debes aplicarla así:

Inversión necesaria= ganancia deseada mensual x12 entre la tasa anual

Considerando esta formula para obtener una ganancia de mil pesos mensuales invirtiendo en Cetes debes destinar:

Plazo: 1 mes | tasa anual 7.85% | Inversión necesaria 152,866 pesos

| tasa anual 7.85% | Inversión necesaria Plazo: 3 meses | tasa anual 8.00 | Inversión necesaria 150,000 pesos

| tasa anual 8.00 | Inversión necesaria Plazo: 6 meses |tasa anual 8.11% | 148,218 pesos

|tasa anual 8.11% | Plazo: 1 año | tasa anual 8.33% | 144,038 pesos