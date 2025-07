Costco: el “nuevo beneficio” que te puede hacer ahorrar hasta 88 dólares en la compra de neumáticos con tu membresía

Obtener descuentos a la hora de hacer compras es realmente un alivio para el bolsillo y esto es lo que vivió una usuaria en Costco. De acuerdo a su versión, pudo ahorrar 88 dólares en la compra de neumáticos por tener una membresía.

Si bien esta no es una oferta oficial del lugar, la mujer manifestó que cuenta con una tarjeta de membresía por lo que pudo acceder a un beneficio muy importante, entre otros que tiene con su tarjeta.

El descuento en neumáticos en Costco

La beneficiaria manifestó que acudió a Costco a comprar un nuevo juego de neumáticos cuando escuchó al vendedor intentando cerrar un trato con otros clientes. El trabajador le había manifestado a los posibles compradores que había un importante descuento si contaban con una membresía.

"Él dice: 'Nosotros no cobraremos la tarifa de instalación, ya que ellos no la cobraron'", relató la creadora de contenido. "Igualaremos esa cantidad".

Esa venta no se logró cerrar pero si le sirvió a la tiktoker. “Saqué mi tarjeta de Costco y me dijo: 'Está bien', y me perdonó el precio de la instalación, lo que me ahorró mucho dinero porque cobran por neumático”.

Aquí se cobra un instalación de 22 dólares por neumático, se incluye servicios como balanceo, rotación y reparación de pinchazos, lo que les permite a los compradores con una membresía de Costco ahorrar aproximadamente $88.

"No es algo corporativo, sino algo que la tienda decidió hacer. No todas las tiendas lo hacen, pero podrían bajar el precio de los neumáticos". Cabe destacar que como mencionamos anteriormente, no es una oferta oficial por lo que es importante preguntar antes sobre los beneficios y además está disponible solo en EE.UU.

