Banco del Bienestar manda URGENTE AVISO para adultos mayores que cobran la Pensión del Bienestar en JULIO

El Banco del Bienestar ha emitido una nueva alerta para adultos mayores que durante el mes de julio reciban el pago correspondiente a la Pensión del Bienestar. En este sentido, la institución bancaria destacó que, con los depósitos también es usual que se incrementes los intentos de fraude, los cuales pueden darse mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes de WhatsApp.

Con el objetivo de alertar a los adultos mayores, las autoridades del banco recordaron que las personas detrás de estos engaños se hacen pasar por trabajadores de la institución y solicitan datos personales o bancarios con el pretexto de depositar apoyos o resolver supuestos problemas con cuentas. No obstante, el Banco del Bienestar ha alertado que sus trabajadores no solicitan información confidencial por ningún medio digital o telefónico, por lo que cualquier persona que lo haga podría ser un estafador.

Recientemente se han registrado varios reportes en distintas partes del país donde ciudadanos recibieron mensajes de texto que aparentan ser oficiales. En estos mensajes, los delincuentes escriben que hay un depósito pendiente o un problema con la cuenta bancaria y solicitan datos como el número de tarjeta, los tres dígitos del reverso o códigos enviados por mensaje. También en algunos casos envían enlaces que conducen a páginas falsas diseñadas para robar información personal.

¿Qué hacer en caso de recibir mensajes del Banco del Bienestar?

¡Tip de seguridad!



El #BancoDelBienestar no realiza uD83DuDCDE llamadas, envía uD83DuDCAC mensajes de texto o por whatsapp para solicitar tus datos bancarios.



Infórmate solo en las redes oficiales de #ElBancoDelPuebloDeMéxico pic.twitter.com/gNLZ2SJETR — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) July 4, 2025

Ante esta situación, el Banco del Bienestar ha reiterado que nunca pedirá por teléfono o por redes sociales ningún tipo de dato bancario. Tampoco utiliza servicios como WhatsApp para contactar a los beneficiarios. Toda la información sobre los apoyos económicos o movimientos en cuentas debe consultarse directamente en las sucursales oficiales o a través de las plataformas autorizadas por el Gobierno de México. Para aclarar cualquier duda, se recomienda acudir directamente a las oficinas o verificar la información en los canales oficiales del banco.

Las personas que reciban este tipo de mensajes deben desconfiar de inmediato y no responder. También es importante que no hagan clic en enlaces desconocidos y que no compartan datos personales. En caso de haber caído en un engaño, se sugiere acudir de inmediato a la sucursal más cercana, levantar un reporte con la institución y notificar a las autoridades competentes para evitar un mal uso de su dinero.

¿Cómo reportar intentos de fraude?

Así puedes reportar intentos de fraude. Foto: freepik.

Las autoridades recomiendan no caer ante este tipo de mensajes y bloquear el número que intenta hacer contacto. Algunas señales que ayudan a detectar un intento de fraude incluyen el uso de lenguaje poco profesional, errores ortográficos en los mensajes, urgencia para que se responda de inmediato, números de contacto no oficiales y enlaces extraños. También puede ser una señal si piden datos como el NIP, código de verificación o fotografía de la tarjeta.

Según lo dicho por el banco, la mejor forma de protegerse es verificar siempre la información, y no compartir datos con desconocidos. Si una persona tiene dudas sobre su cuenta o sobre algún programa de apoyo, lo mejor es acudir directamente a una fuente confiable. En caso de sospecha o intento de fraude, se puede reportar directamente al número oficial del banco o a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).