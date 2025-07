Así son los departamentos de 800,000 pesos que puedes comprar al INVI en CDMX pagando sólo 2,000 pesos al mes

Si aún no cuentas con un departamento propio y deseas adquirir una vivienda con pagos chiquitos el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) tiene una opción para ti, pues la jefa de Gobierno, Clara Brugada anunció la creación de nuevas viviendas que se darán a precio accesible para las personas que más lo necesitan.

Este proyecto busca beneficiar a las personas otorgando la posibilidad de adquirir una vivienda, cuyo costo promedio es de 846 mil pesos, mismas que podrán ser pagadas en un plazo de hasta 20 años mediante un crédito social.

Brugada ha destacado que su gobierno impulsa una política social para garantizar el derecho a la vivienda accesible, el derecho del pueblo organizado para que la población que lo necesite acceda a un hogar a bajo costo, indicó la mandataria

“Queremos convertirnos en un gran ejemplo de gobierno, con política social para garantizar el derecho a la vivienda accesible, el derecho del pueblo organizado para obtener una vivienda a bajo costo para la población que lo necesite”, indicó la mandataria capitalina tras cortar el listón inaugural de los departamentos que se entregaron en el mes de mayo.

Se construyen Unidades Habitacionales. Foto: Gobierno CDMX

¿Quiénes pueden tener acceso a los departamentos del INVI en CDMX?

Estas viviendas están consideradas para personas que no cuentan con una casa propia, y buscan que los trabajadores no tengan que salir de la capital del país para comparar, pues en ese caso tendrían que hacer traslados muy largos que no contribuyen a una buena calidad de vida. Para ser acreedor a un crédito de vivienda por parte del INVI debes cumplir con estos requisitos:

Comprobar que eres habitante de la Ciudad de México

Ser persona física mayor a 18 años de edad

No ser propietario de vivienda en la Ciudad de México

Tener un ingreso mensual de entre 5 y 8 veces el salario mínimo

Tener una edad máxima de 64 años. En caso de rebasar ese límite de edad, se deberá recurrir a la figura de deudor solidario.

Mediante un estudio socioeconómico se determinará quiénes son los beneficiarios de este programa. Las personas interesadas en ser beneficiadas del Programa deberán presentar una solicitud escrita y entregarla en la oficina de atención mas cercana, de acuerdo a la ubicación del lote donde se pretende aplicar el crédito, (las direcciones de los módulos de atención del Programa se encuentran en esta página https://www.invi.cdmx.gob.mx/programas/programa/pmv

Si estás interesado en formar parte de este programa debes estar atento a las convocatorias que se difundirán vía electrónica, por Internet, en el sitio del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, www.invi.cdmx.gob.mx, y por medio de trípticos, boletines informativos, visitas a centro habitacionales, reuniones con comités vecinales.

¿Cómo son los departamentos del INVI?

Las viviendas que actualmente se construyen tienen un mínimo de 60 metros cuadrados, además el conjunto habitacional tendrá un centro de Cuidado y Desarrollo Infantil para recibir a las y los niños de la comunidad, un comedor, lavandería popular, espacios de convivencia de adultos mayores y para rehabilitación de personas con discapacidad. Los primeros departamentos se entregaron en la alcaldía Coyoacán.