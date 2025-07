¿Qué es el estrés financiero? Así afecta tu salud y tu relación con el dinero

Si alguna ves has estado presionado porque el dinero que percibes por tu trabajo no te alcanza, porque tienes muchas deudas y sientes que no puedes salir de ellas, entonces has padecido estrés financiero, una afectación que puede volverse grave y dañar tu salud física y mental.

El estrés financiero se produce como consecuencia de problemas económicos que generan ansiedad y producen sensación de vulnerabilidad o escasez. Una buena gestión de tus finanzas personales es fundamental para prevenir este tipo de estrés y sus efectos negativos en la salud. ¿Te suena familiar?

Los gastos inesperados y la imposibilidad de ahorrar son factores que generan estrés y ansiedad.

En entrevista Luis Lucido nos explica que los problemas de dinero se dan principalmente por temas de deudas, la gente que tiene dificultades de pago y debe dinero presenta estrés financiero. Son la mujeres quienes mayormente tienen síntomas relacionados y otro factor importante es que entre más edad, crecen las deudas.

Esto debido a que la vida se va encareciendo entre más crecen las personas, no es lo mismo el gasto que tienes cuando eres soltero y puedes gastar en experiencias que cuando estás casado, eres padre o madre de familia y debes pagar colegiaturas, vestimenta, un hogar y todo lo que implica formar una familia.

En México el 56 por ciento de la población adulta padece estrés financiero, las mujeres son las más afectadas.

El estrés financiero afecta más a las mujeres que a los hombres. Foto: Freepik

Una mala administración, el punto clave del estrés financiero

Lucido, quien es experto en solución de deudas, nos explica que la gestión del dinero es fundamental para tener cuentas claras y sanas. Aclara que lo más importante es saber cuánto dinero tenemos, de cuánto son nuestros ingresos y en qué estamos gastando. Por ello tener un presupuesto es básico para definir cuál es nuestra situación financiera.

Además nos indica que una señal de alerta es cuando usamos una tarjeta de crédito para pagar una deuda, pues entonces estamos adquiriendo un sobreendeudamiento que va creciendo hasta convertirse en una bola de nieve y la deuda crece tanto que se vuelve muy complicado pagar.

¿Cómo identificar síntomas de estrés financiero?

El estrés financiero puede impactar directamente en la salud de las personas provocando insomnio, depresión, alteraciones del sistema inmune o problemas cardiovasculares, entre otras afecciones.

“Toda esta sintomatología, unida a la falta de concentración, sensación de cansancio constante o cambios de comportamiento (irritabilidad, apatía, tristeza) que también provoca el estrés financiero, podrían afectar, a su vez, a tres aspectos clave para el bienestar emocional: la familia, el entorno social y el contexto laboral”, explica.

Otro factor a tomar en cuenta, que no es precisamente físico, es que si destinas más del 30 por ciento de tus ingresos a pagar deuda, ya tienes un problema. y es cuando debes tratar de eliminar la deuda, pues ya hablamos de un nivel grave de endeudamiento. Aquí lo que necesitas hacer es un plan para que en el menor tiempo posible saldes y tengas tranquilidad financiera.

¿Cómo resuelvo una deuda y acabo con el estrés financiero?

Luis Lucido nos explica que al identificar el nivel de endeudamiento que tenemos podemos poner en práctica un plan de acción para saldar la deuda. Algunas instituciones financieras te brindan la opción de renegociar la deuda. Incluso puedes tener un crédito de consolidación donde sumes todos los saldos de las tarjetas que tengas, sólo debes considerar que el interés este por debajo el 50%.

Escucha el Podcast Dinero y Finanzas Personales y conoce cómo te afecta el estrés financiero