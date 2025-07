¿Cuántos recibos de luz puedes deber antes de que la CFE corte el servicio?

Las dificultades económicas son algo de que muchos de nosotros no podemos escapar, por ellos en ocasiones solemos retrasarnos con el pago de servicios como puede ser la luz ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Debes saber que hay una tolerancia antes de que te quedes sin servicio y aquí te explicamos.

El recibo de CFE se entrega a los usuarios de manera bimestral, es decir que contiene los datos de lo que se consumió durante los dos meses previos y si por alguna razón te atrasas en el pago, además de generar una deuda, la compañía tiene el derecho de limitar el suministro eléctrico hasta que te pongas al corriente con el adeudo.

Pero, ¿me pueden cortar la luz si no pago un recibo? Aunque la CFE está en el derecho de negarte el servicio por falta de pago, no pasa de un momento a otro, por ello aquí te explicamos qué pasa si has dejado de pagar tus recibos de luz.

Consulta saldo y paga fácil con la app autorizada de CFE.

Accesible, rápida y para todos. pic.twitter.com/xZdy1IPM6P — CFE_Contigo (@CFE_Contigo) July 16, 2025

¿En cuánto tiempo me cortan la luz si no le pago a la CFE?

Si lo que te preocupa es llegar un día a tu casa y que no tengas luz, debes sabre que no es así, pues la CFE tiene la obligación de emitir un aviso previo al corte del servicio eléctrico. Ese se envía cuando se tienen dos adeudos y tiene el objetivo de solicitarle al cliente el pago pendiente del tercer bimestre adeudado.

Si no pagas en esa fecha, la CFE puede interrumpir el servicio eléctrico después de 30 días naturales desde la fecha de notificación. Considera que si no pagas y te cortan la luz deberás pagar la reconexión del servicio.

Las deudas que adquieres por la falta de pago de servicios se registran en el Buró de Crédito, de modo que se puede ver afectado tu historial crediticio. Recuerda realizar el pago ?dentro de los 15 días posteriores a la suspensión del suministro, para evitar la cancelación del contrato.

No te quedes sin luz. Foto: Freepik

¿Qué hacer si me cortaron la luz?

¿Te realizaron corte de suministro por falta de pago? Esto es lo que debes hacer para contar nuevamente con el servicio de energía eléctrica:

Pagar el saldo pendiente.

Cubrir el costo por la reconexión.

Llamar al 071 para notificar tu pago.

Al recibir tu pago, el servicio se reanudará en el transcurso de un día, si es en la ciudad, y en no más de tres días, si es área rural.