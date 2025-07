Banco del Bienestar ADVIERTE a adultos mayores por depósitos de hasta 5 mil pesos

A través de sus redes sociales, autoridades del Banco del Bienestar advirtieron a adultos mayores, y demás beneficiarios de apoyos sociales, sobre una nueva modalidad de estafa que ha estado circulando en días recientes. De acuerdo con lo dicho por la institución bancaria, en distintos puntos del país se han reportado intentos de engaño que buscan aprovecharse de las personas, especialmente de adultos mayores, con el objetivo de obtener dinero, datos personales o acceso a cuentas bancarias.

Una de las prácticas más comunes detectadas consiste en el envío de tarjetas falsas a domicilio. Estas tarjetas llegan acompañadas de instrucciones en las que se solicita a la persona hacer un depósito de hasta 5 mil pesos en tiendas de conveniencia para activarlas. El problema, según las autoridades, es que estas tarjetas no son reales, pero utilizan logotipos, colores y nombres similares a los oficiales, lo que genera confusión entre quienes reciben apoyos del gobierno.

Las autoridades han reiterado que las tarjetas del Banco del Bienestar no se entregan por correo ni se activan con pagos, sino únicamente en operativos organizados y por medio de personal debidamente identificado. Además de esta modalidad de estafa, también se han identificado fraudes mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o mensajes de WhatsApp.

Advierten por depósitos de hasta 5 mil pesos

¡Ojo! Que no te engañen uD83DuDED1



El #BancoDelBienestar no realiza llamadas, ni envía mensajes para ofrecerte productos o servicios.



Si alguien lo hace, es fraude. ¡No caigas!#ElBancoDelPuebloDeMéxico #ElBancoDeLasYLosMexicanos pic.twitter.com/d0QsB5T7q3 — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) July 16, 2025

En estos casos, los estafadores se hacen pasar por empleados del banco o funcionarios de programas sociales y piden datos personales como el número de la tarjeta, el NIP o información de la cuenta. A veces argumentan que necesitan “verificar” la información o que hay un problema con el depósito. En otras ocasiones prometen retroactivos o “bonos especiales” a cambio de depósitos que pueden llegar hasta los 5 mil pesos.

Otra estrategia detectada es la creación de páginas falsas en redes sociales o enlaces que aparentan ser sitios oficiales. Estos sitios piden a los usuarios registrar sus datos con el pretexto de recibir beneficios, pero en realidad, los datos son utilizados para cometer otros fraudes. También hay reportes de personas que se presentan como Servidores de la Nación sin ninguna identificación oficial, ofreciendo ayudas económicas falsas en nombre del gobierno.

Recomendaciones del Banco del Bienestar

Piden no caer en estafas. Foto: cuartoscuro.

El Banco del Bienestar, por su parte, ha sido claro en señalar que no solicita pagos por ningún motivo, ni realiza trámites fuera de sus sucursales. Tampoco pide datos personales a través de mensajes. Todos los apoyos son gratuitos y los únicos canales válidos para hacer trámites son los módulos oficiales y las sucursales del banco. Para evitar caer en estos fraudes, la recomendación principal es no dar información personal a desconocidos, no compartir números de tarjeta ni contraseñas y no realizar depósitos a nadie que diga ser del banco o de algún programa del gobierno.

La institución también ha compartido ejemplos de mensajes falsos que circulan en redes sociales y servicios de mensajería. En uno de ellos, se informa a la persona que hay un depósito pendiente, pero que necesita confirmar ciertos datos. Al responder, la persona corre el riesgo de entregar información sensible a delincuentes. Por eso, se insiste en que si alguien recibe un mensaje o una llamada sospechosa, debe ignorarlo y reportarlo.