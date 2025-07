¡Hay chamba en el Tren Maya! Conoce aquí los requisitos y la fecha límite para postularte

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la cual es presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló en su último levantamiento, que mayo sumó 61.7 millones de personas la población económicamente activa, es decir, 237 mil personas más que en mayo del año pasado. Aún con estas cifras, sabemos que mucha gente está actualmente buscando trabajo y hoy puede ser esa oportunidad que estabas buscando con esta vacante.

A través de sus redes sociales oficiales, el Tren Maya hizo pública una vacante para la que podrías postularte, en caso de cumplir los requisitos solicitados en la convocatoria que está vigente desde el pasado 23 de junio.

Y no, no creas que ya pasó tu oportunidad para postularte a la vacante, pues hay una fecha límite que te compartiremos a continuación y que todavía no rebasa el actual calendario, así que si estás interesado o interesada, te revelamos cuáles son los detalles de este puesto de trabajo. Te adelantamos que si tienes bachillerato o preparatoria concluida, hay mucho a tu favor.

Crédito: Cuartoscuro

¿Cuáles son los requisitos para la vacante que ofrece el Tren Maya?

El Tren Maya está en busca de Operadores de Autotanques para que formen, según la convocatoria, "parte del proyecto ferroviario más emblemático de México".

Podrás postularte a esta vacante si cumples los siguientes requisitos:

Tener licencia tipo E vigente

Mínimo 5 años de experiencia como Operador de Autotanque

Currículo actualizado

Comprobante de tu último grado académico en formato PDF

Para que apliques a la vacante, en caso de cumplir con estos requisitos, deberás enviar toda la documentación al correo electrónico recursoshumanos.trenmaya@defensa.gob.mx, en donde también podrás solicitar información adicional en caso de que tengas alguna duda respecto a la vacante. Es importante recordarte que en la convocatoria se especifica que es indispensable tener el bachillerato o la preparatoria concluida.

Crédito: Tren Maya X

¿Cuál es la fecha límite para postularse a la vacante del Tren Maya?

La convocatoria refiere que si bien se abrió desde el pasado 23 de junio, estará vigente hasta el 31 de julio del 2025, por lo que todavía tienes mucho tiempo para postularte en caso de estar interesada o interesado en el puesto como operador de autotanques.

Si necesitas saber más datos sobre prestaciones, más requisitos, si es necesario vivir en alguna entidad en particular o temas de salario, deberás comunicarte directamente al correo electrónico dispuesto por el propio Tren Maya, para que te compartan la información que necesites y todo quede mucho más claro. ¡Mucha suerte!