No te engañes, tus datos no son ilimitados: Profeco

Aunque todas las compañías de telefonía móvil ofrecen paquetes y servicios en los que aseguran que dan datos ilimitados, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) asegura que NO es así. El órgano regulador fue tajante y pidió a los consumidores que sepan que ilimitado no significa que todo el tiempo que se navega en internet ni las descargas que se realizan estén incluidas en el plan.

Desde el 2024, diversos consumidores han notado que sus datos móviles se consumen más rápido y esto, de acuerdo con Profeco, "ilimitado no significa que todo el tiempo que se navega en internet ni las descargas que se realizan estén incluidas en el plan", por lo que dio a conocer cuáles son las acciones con las que más datos se gastan.

Este incremento se debe principalmente al desconocimiento de las personas consumidoras, ya que consideran que algunas acciones que realizan en el celular no consumen datos, cuando en realidad sí lo hacen. Por ejemplo:

Actualizar aplicaciones en segundo plano

Descargar imágenes o videos en alta resolución

Realizar videollamadas a través de plataformas como Zoom o Meet

Descargar o transferir documentos en Word, Excel o PDF

Respaldar o almacenar información en la nube (Drive, iCloud, etc.)

Ver videos en YouTube o Tik Tok

Ver películas a través de servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime, Max, Apple TV+, entre otrosSubir, enviar o compartir texto, audio, imágenes, videos o cualquier otro tipo de archivo

Otras prácticas cotidianas que realizamos en redes sociales y que hay que tomar en cuenta debido a que también incrementan el consumo de datos es ver el feed, los reels o el scrolling, que practicamente es cuando las persoans ingresan a redes sociales y comienzan a desplazarse hacia abajo.

TIPS de Profeco para ahorrar datos móviles

Ante el consumo de datos móviles, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó "ahorrarlos" con los siguientes tips: