Guillermo Bernal: “Los aranceles no son la solución”

Guillermo Bernal, Director de Asuntos Públicos de la American Chamber of Commerce Mexico (AMCHAM), aseveró que “los aranceles no son la solución” y confío en que habrá un tratado entre México y Estados Unidos, además enfatizó que los aranceles no son la solución.

Adelantó que "lo que podemos estar seguros es que va a haber un tratado entre México y Estados Unidos" debido a que son economías complementarias, sumamente integradas, en gran medida también con Canadá y agregó "yo creo que vamos a seguir por esa línea y que sí hay algunas presiones, algunas voces que quieren empujar a a a un tratado más uno a uno que trilateral", dijo que el mecanismo formal arranca en octubre.

Foto: X @gbernal13

En entrevista para Bitácora de Negocios con Mario Maldonado de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, señaló que por lo pronto “el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá sigue vivo y sigue siendo nuestra mejor línea de comunicación institucional para resolver este y todas las controversias y fricciones que salgan entre los dos países”.

Resaltó que se actualmente se tienen mínimos históricos de cruces ilegales en la frontera, decomisos de de precursores químicos, de fentanilo, históricos, aseveró que se han dado resultados en materia de seguridad para avanzar en la negociación y dijo "creo que la relación está avanzando, pero va a seguir siendo muy tensa en los próximos años".