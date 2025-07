Pensión Bienestar: ¿Qué adultos mayores no podrán cobrar su apoyo de 6 mil 200 pesos?

Este mes de julio continúan los pagos de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores. Los y las beneficiarias de este programa social se preparan para recibir los 6 mil 200 pesos que el gobierno les entrega como un apoyo adicional a su vejez. Sin embargo, las autoridades del Banco del Bienestar han emitido una advertencia para los beneficiarios, pues podrían quedarse sin cobrar el dinero en caso de llegar a cometer un error al manipular el cajero automático.

Según lo explicado por el banco, existe un motivo en particular por el cual los adultos mayores podrían no recibir su dinero al acudir al cajero y este es por un error en el Numero de Identificación Personal (NIP). En caso de que las personas cometan este error, sus tarjetas serán bloqueadas por un lapso de hasta 48 horas, lo que dejaría a los beneficiarios sin la oportunidad de cobrar sus apoyos gubernamentales.

A través de sus redes sociales, el Banco del Bienestar han advertido sobre esta situación. La dependencia explicó que cuando se teclea mal el NIP tres veces seguidas, el cajero bloquea la tarjeta de manera automática. Esto puede ocurrirle a cualquiera, pero es más común en adultos mayores que no están tan acostumbrados a usar cajeros, ya que, muchas veces se equivocan al presionar los botones, olvidan su clave o se confunden por los nervios.

¿Por qué el banco podría bloquear la Tarjeta del Bienestar?

¿Ingresaste mal tu ???????? NIP en el cajero y bloqueaste tu uD83DuDCB3 tarjeta del #BancoDelBienestar?



¡No te preocupes! Se desbloqueará automáticamente en 48 horas.#ElBancoDelPuebloDeMéxico pic.twitter.com/SzSinSang3 — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) July 9, 2025

No obstante, el banco aclara que este bloqueo no es permanente. Después de que se activan los intentos fallidos, la tarjeta queda bloqueada por 48 horas. Pasado ese tiempo, vuelve a funcionar sin necesidad de hacer ningún trámite adicional. No es necesario acudir a una sucursal ni hacer llamadas. Solo hay que esperar dos días y volver a intentar. Para evitar este problema, lo mejor es cuidar el NIP y buscar formas de recordarlo, sin compartirlo con otras personas, ya que esto podría generar problemas a futuro, donde se le de un mal uso al plástico.

Una idea útil es elegir un NIP que tenga relación con algo personal, pero no con fechas de nacimiento, es preferible optar o una combinación fácil de memorizar. También se puede anotar el NIP en un papel, pero este papel debe guardarse en un lugar seguro, donde solo la persona dueña de la tarjeta tenga acceso. Nunca se debe dejar a la vista o anotarlo en la tarjeta misma, ya que si alguien encuentra esa información, podría hacer mal uso de los fondos.

¿Qué hacer si olvidaste el NIP de tu tarjeta?

Lo recomendado es solicitar apoyo en el Banco. Foto: cuartoscuro.

Otra recomendación es que las personas mayores vayan acompañadas al cajero por un familiar o alguien de confianza. Así, si se sienten inseguras, tendrán ayuda sin poner en riesgo sus datos personales. Es importante que no acepten apoyo de desconocidos, ya que hay personas que aprovechan la confusión para cometer fraudes.

Si alguien olvida su NIP y no puede recordarlo, lo más seguro es acudir a una sucursal del Banco del Bienestar para solicitar ayuda. Ahí pueden orientarlos sobre cómo recuperar o cambiar el número. También está disponible la línea de atención oficial del banco, que puede ser útil para resolver dudas sin salir de casa. El Banco del Bienestar ha insistido en que los usuarios no deben confiar en personas que ofrecen apoyo a través de llamadas o mensajes, así como tampoco es recomendable compartir fotos de la tarjeta o los datos que vienen en ella.