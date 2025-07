Aumentará precio de las visas por el plan fiscal de Trump, conoce aquí los nuevos costos

One Big Beautiful Bill Act: este es el nombre del nuevo proyecto fiscal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual contempla diversas modificaciones a varios de los trámites de migración, incluido el costo de la visa para entrar al país que gobierna en un segundo periodo.

A través de este impuesto migratorio, la visa de Estados Unidos tendrá un costo mayor a partir del 2026 (presumiblemente), año en el que también se realizará la Copa Mundial de Futbol de la FIFA y que Trump quiere aprovechar no sólo para que el país tenga mayores ingresos, sino también para contener un poco el problema de migración que registra y contra el que ha llevado a cabo redadas en varias zonas del territorio estadounidense.

En caso de que no quieras ir a la Copa del Mundo que se organizará en conjunto con México y Canadá, pero sí quieres viajar a Estados Unidos, entonces te compartimos los que serían los nuevos costos de la visa estadounidense, para que vayas ahorrando o te adelantes y comiences el trámite lo más pronto posible y no pagues el precio ya con el aumento. Recuerda también que la solicitud de visa, conocida como cuota MRV también tuvo un aumento a partir del 14 de julio.

¿Cuánto costarán las visas con el plan fiscal de Donald Trump?

Aunque no se ha especificado la fecha del aumento, ha trascendido que éste se implementaría a partir del 2026, año en el que se realizará el Mundial de la FIFA, pues Estados Unidos tiene también la mayor cantidad de partidos disponibles, tras la repartición con Canadá y México.

Bajo esta justificación y el tema de un mayor control de migración, se prevé un aumento de casi el doble de lo que cuesta actualmente la visa americana ya sea para turismo o negocios. El precio de la visa americana actualmente es de 185 dólares, que al tipo de cambio registrado al cierre de esta nota, es de 3,466.50 pesos. Con el aumento de precio, la visa americana tendrá un costo de 250 dólares, es decir 4,684.46 pesos, al tipo de cambio previo al cierre de esta nota.

Si bien esta medida entró en vigor a inicios de julio, todavía falta que se implementen mecanismos de cobro necesarios para realizarse este proceso que no es tan sencillo como parece, de acuerdo al análisis hecho por The Association of Internacional Educators (Nafsa).

¿Qué otras cosas tendrán aumento con esta nueva ley de Donald Trump?

Esta nueva ley presupuestaria fiscal, aprobada por el Congreso y firmada por Donald Trump el pasado 4 de julio, incluye una serie de tasas a varios proceso migratorios, incluido el del trámite de la visa americana no sólo para aquellos que aspiran a vivir y trabajar en Estados Unidos, sino también para quienes sólo pretenden visitar el país por unos días.

Medios internacionales apuntan a que, por ejemplo, esta ley introduce una tasa de 100 dólares para presentar una solicitud de asilo, la cual se deberá pagar anualmente en los años sucesivos durante el proceso del expediente. En cuanto a visas de aquellos que sólo quieren visitar el país, ya sea por negocios, por estudios o demás, de manera temporal, tendrán que pagar una nueva tasa "de integridad de la visa", la cual tiene un costo de 250 dólares.

Quienes quieran, por ejemplo, solicitar un estatus de protección temporal, entonces deberán abonar 500 dólares para aplicar y 550 dólares por su permiso de trabajo.