¿En qué casos el SAT podría quitar el dinero ahorrado en las Afores?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad para poder disponer del dinero de los fondos de ahorro para el retiro que hacen los trabajadores dados de alta en el Seguro Social (IMSS) e ISSSTE por ley, pero solamente en casos extraordinarios.

Lo anterior con base en la autoridad que tiene el SAT para retener el Impuesto sobre la Renta, el llamado ISR, cuando los trabajadores dispongan de los fondos para el retiro de su Afore (Administradora de Fondos para el Retiro); sin embargo, la acción se basa en criterios específicos.

Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece que hay ingresos que provienen de los fondos para el retiro que están libres de dicho impuesto, como es el caso de las jubilaciones y pensiones que tienen los empleados que terminaron con su vida laboral.

Si se excede una cantidad, el SAT puede retener el ISR

El SAT puede retener el ISR de las afores. Foto: Freepik / El Heraldo de México

Para los trabajadores jubilados y pensionados por algunas de las modalidades como vitalicias, de edad avanzada y vejez que son operadas por las Afores, su dinero podría ser retenido por el Servicio de Administración Tributaria en caso de que así lo requiera la dependencia federal.

No obstante, el cobro del ISR a las afores de los trabajadores no se aplica siempre y cuando el monto diario del beneficio no exceda de las cantidades establecidas de 15 veces el salario mínimo general, tal como lo marca la ley que establece.

En ese sentido, el SAT puede retener el dinero cuando: “Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente”.

En caso de que se excedan las 15 veces el salario mínimo, “se pagará el impuesto en los términos de este Título”, indica la fracción IV del Artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero en los casos del retiro de la afore en una exhibición, la ley explica que la Afore debe calcular, retener y enterar el ISR correspondiente.