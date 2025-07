¿Vendiste o compraste un auto usado? El SAT podría multarte si no realizas este TRÁMITE

Vender o comprar un auto usado en México podría traerte consecuencias con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esto en caso de que las autoridades fiscales no sean notificadas sobre este movimiento. Actualmente, no basta con hacer un contrato o entregar el título; el SAT exige que las personas incluyan este tipo de ingresos en su Declaración Anual, especialmente si la venta genera una ganancia económica.

Esto sirve para que las autoridades sepan que hubo una transacción y para que no se use el mercado de autos como excusa para evadir impuestos o lavar dinero. De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), toda persona física o moral está obligada a declarar sus ingresos, incluso si provienen de la venta de bienes como un automóvil.

Esto se hace con el fin de que el SAT tenga control sobre el origen del dinero que circula en el país y evitar problemas como el lavado de dinero. También ayuda a mantener la transparencia sobre las actividades económicas de las personas. Ahora bien, no todas las ventas de autos usados generan impuestos. La ley establece un límite para definir si debe pagarse o no el ISR.

¿En qué casos sí debe hacerse la declaración?

Estas personas sí deben declarar. Foto: Freepik.

Si la ganancia obtenida por la venta de un coche no supera las tres Unidades de Medida y Actualización (UMA) anualizadas, equivalentes a poco más de 118 mil pesos en 2025, entonces no se está obligado a pagar impuesto. Por ejemplo, si alguien compra un auto por 200 mil pesos y tiempo después lo vende en 190 mil, no hay ganancia y no se paga ISR, aunque sí se debe reportar.

Sin embargo, hay casos en los que sí se genera una utilidad. Por ejemplo, si una persona compra un auto antiguo, lo repara y después lo vende en un precio más alto, ese ingreso adicional puede ser considerado como una ganancia. En ese escenario, el vendedor podría estar obligado a pagar impuestos por la diferencia obtenida. No reportar esa ganancia al SAT podría traducirse en multas.

¿Hay multas por no declarar la compra y venta de autos usados?

No presentar la declaración podría tener multas. Foto: Freepik.

Por otro lado, si se trata de la compra de un auto usado, es igualmente recomendable tener la documentación en orden. Aunque quien compra no siempre debe declarar el gasto, sí conviene guardar la evidencia de la operación, como el contrato de compra-venta, la copia de la factura original y cualquier comprobante de pago. Esto puede ser útil si más adelante el SAT solicita información sobre cómo se adquirió un bien, especialmente si se hace con dinero en efectivo.

No cumplir con este procedimiento puede traer consecuencias. El SAT considera una falta grave no emitir factura, no incorporar el complemento o tener discrepancias. Las multas y sanciones pueden ir de los mil 810 hasta 44 mil 970 pesos. Por otro lado, el no declarar la venta en la declaración anual es motivo de multa. Todas las ganancias por enajenación de bienes como autos usados deben presentarse en el régimen general, según el SAT.