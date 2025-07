Las rentas en metrópolis de México, comenzando por la capital del país, siguen siendo un tema de amplio debate y conversación en redes sociales y no sólo por lo altas que resultan en la mayoría de las ocasiones —provocando el desplazamiento de la ciudadanía de sus propias colonias— sino también por la falta de regulación para quienes rentan sus casas.

El que no estén dados de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) supone incluso un problema para el mismo arrendador, quien podría hacerse acreedor a multas y sanciones en caso de no cumplir con este requisito fundamental para poner un domicilio en renta.

Además, estar registrados en el Régimen de Arrendamiento y otras obligaciones fiscales, deberían ser parte de los requerimientos de las personas que rentan casas, sin embargo, muchos ciudadanos que tienen en renta sus casas o no lo saben o definitivamente no están interesados en apegarse a la ley. Cualquiera que sea tu caso, a continuación te compartimos qué es lo que pasa si tienes una casa en renta y no estás dado de alta ante el SAT. La multa podría ser grande.

Crédito: Cuartoscuro

¿Qué pasa si rentas una casa y no estás dado de alta en el SAT?

Como te comentamos, es necesario que te des de alta en el Régimen de Arrendamiento, el cual está dirigido a las personas físicas que perciben ingresos por el alquiler de bienes inmuebles, edificios, bodegas o locales comerciales. Para ello, debes registrarte en el SAT en este régimen fiscal.

Según lo explica el SAT en su sitio web oficial, en caso de que rentes a una persona moral, el SAT retiene el 10 por ciento de los ingresos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), cantidad que puedes restar en tus declaraciones fiscales. Si rentas una casa también tienes la opción de aplicar la deducción opcional del 35 por ciento y tomar en cuenta otros pagos que se hacen al erario público como el impuesto predial.

Ahora, en caso de que no estés dado de alta ante el SAT y rentas una casa, podrías recibir las siguientes sanciones:

Multa por no cumplir con las obligaciones fiscales; la cantidad varía de acuerdo a la gravedad de la omisión del arrendador.

Recargos e intereses por no estar registrado ante el SAT.

Auditorías o revisiones fiscales.

Cierre de operaciones, es decir, te pueden suspender o clausurar de manera temporal o definitiva tu actividad como arrendador. Ojo ahí.

Registro de incumplimiento.

Crédito: Especial

¿Cómo me puedo dar de alta ante el SAT si estoy rentando una casa?

Primero tienes que incorporarte al Régimen de Arrendamiento, para lo cual necesitarás presentarte en las oficinas del SAT con los siguientes requisitos:

Original y copia de tu identificación oficial

Correo electrónico

e.firma

USB, preferentemente nueva

Para registrarte, necesitas seguir estos pasos:

Registrarte en el RFC

Identificarte fiscalmente

Habilita tu Buzón Tributario

Emite facturas por los ingresos recibidos

Declarar periódicamente

Actualizar tu información cuando haya cambios

Recuerda que si no estás dado de alta y recibes dinero de rentas por alguna casa tuya, el SAT podría considerar que estás evadiendo impuestos, lo que traería graves consecuencias, así que para ello, mejor ponerse al corriente.