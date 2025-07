Cuentahabientes de CIBanco, Intercam y Vector pueden decidir si se quedan o se van: ABM

Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), habló en entrevista con Oscar Mario Beteta para Heraldo Radio sobre las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses a las instituciones financieras conocidas como CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusadas de formar parte de un esquema de lavado de dinero.

Refirió que será a partir del 4 de septiembre del 2025 que los bancos de Estados Unidos no podrán operar más con estas tres instituciones financieras, según anunció una orden del gobierno de Donald Trump. No obstante, Emilio Romano aclaró que solo aplicará esta orden a las operaciones que hacen los bancos estadounidenses, "no aplica para el sistema mexicano".

El presidente de ABM señaló en ese sentido que los bancos de México podrán seguir operando con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa si así lo desean, "ahora e incuso después del 4 de septiembre", dijo.

Estas tres entidades ya no podrán operar con bancos estadounidenses, se verán impedidas operaciones y transacciones que terminen con bancos americanos; no implica que tengan alteraciones con personas físicas, morales y bancos mexicanos, solo prohíbe a los bancos de Estados Unidos operar directa o indirectamente con estos tres bancos señalados", explicó Mussali.

El presidente de ABM señaló que los bancos de México podrán seguir operando con estas tres instituciones / FOTO: CUARTOSCURO

Cuentahabientes pueden decidir si se quedan o se van de estos tres bancos: Mussali

En entrevista para Heraldo Radio, Emilio Romano aclaró que esta orden y las sanciones de Estados Unidos serán aplicadas exclusivamente a estas tres instituciones financieras, "no es cierto que derivado de esta investigación y de este caso se deriven mas nombres; la información que tenemos de las autoridades de Estados Unidos y las mexicanas es que solamente habrá tres instituciones".

Además, el presidente de ABM afirmó que el sistema bancario mexicano opera con toda normalidad, incluso estas tres instituciones bancarias operan con normalidad, "pese a estas sanciones, no representan un riesgo para el sistema bancario mexicano".

También, declaró que los cuentahabientes de estas tres instituciones bancarias pueden decidir si se quedan o se van de estos bancos, y al respecto mencionó que "estas entidades ya fueron intervenidas por las autoridades mexicanas y no tienen hoy por hoy un problema de capitalización y liquidez, los cuentahabientes pueden quedarse o retirar todos sus recursos si así lo quieren".

El presidente de ABM afirmó que pese a las sanciones, el sistema bancario mexicano opera con toda normalidad / FOTO: Intercam Banco

Voluntad para investigar las actividades sospechosas en el sistema bancario

Finalmente, Romano Mussali destacó en entrevista para Heraldo Radio que actualmente existe una visión de las autoridades de Estados Unidos y de México de combatir las actividades ilícitas, "de estar un paso cada vez más adelante de estas actividades ilícitas e impedir que se den estos casos".

Y contó que tuvieron reuniones con las autoridades estadounidenses y mexicanas donde se habló de la voluntad de que ambas incrementen la intensidad con la que se investigan las actividades en el sistema bancario, "el objetivo es operar con mayor nivel de intensidad, de escrutinio, verificación de actividades sospechosas y el reporte de las actividades sospechosas".