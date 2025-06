Banco del Bienestar manda URGENTE AVISO para personas interesadas en CRÉDITOS o PRÉSTAMOS

A través de sus redes sociales oficiales, el Banco del Bienestar emitió un urgente aviso para todas las personas interesadas en conseguir préstamos, o créditos, por parte de la institución. Y es que en los últimos días ha circulado información donde se asegura que el banco otorga créditos de hasta 50 mil pesos. Sin embargo, la institución ha emitido un aviso de emergencia debido a que esta información es falsa y se trata de un fraude.

De acuerdo con lo dicho por el Banco del Bienestar, los supuestos “Créditos del Bienestar”, que utilizan el nombre del Gobierno de México, aparentan ser préstamos fáciles y rápidos, pero en realidad se trata de intentos de fraude que buscan aprovecharse de la necesidad económica de muchas personas.

Por ello, y ante el reporte de que varias personas han sido víctimas de este engaño, la Secretaría del Bienestar ha salido a desmentir la autenticidad de estos mensajes, aclarando que no gestiona ni entrega créditos directamente, ni a través de redes sociales, correos electrónicos, llamadas telefónicas, ni tampoco por mensajes de texto o WhatsApp.

¿Cómo identificar los créditos que son fraudes?

uD83DuDD34 ¡No caigas en fraudes!



?? El #BancoDelBienestar NO otorga créditos ni préstamos.



? Consulta siempre nuestros canales oficiales.#ElBancoDelPuebloDeMéxico pic.twitter.com/cRmst2Gr8v — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) June 6, 2025

La información del Banco del Bienestar sugiere que los mensajes falsos suelen seguir un patrón determinado, es decir, todos prometen créditos inmediatos sin requisitos complicados, pero solicitan información personal sensible o incluso un pago por adelantado bajo el pretexto de "gastos de gestión". Algunos enlaces llevan a páginas falsas que imitan a las del gobierno, o piden que el interesado comparta sus datos bancarios; posteriormente, los criminales pueden acceder a la información financiera de una persona y robar su dinero.

La Secretaría del Bienestar ha enfatizado que cualquier canal que no sea el sitio web oficial, o en sus sucursales físicas, debe considerarse como no confiable. La única forma legítima de acercarse al Banco del Bienestar es a través de sus canales oficiales y no mediante intermediarios, o personas que prometan apoyo para acceder a los servicios de la institución financiera. Cualquier situación anormal se puede reportar, para evitar que hayan más víctimas de estafas.

¿Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso del Banco del Bienestar?

Lo aconsejable es denunciar estos mensajes. Foto: freepik.

Ante el temor de ser víctima de un fraude, las autoridades recomiendan a las personas seguir estas acciones en caso de recibir un mensaje sospechoso o ver publicaciones, en redes sociales, donde se ofrezcan presuntos créditos, o préstamos:

No compartas tus datos personales con desconocidos o sitios de dudosa procedencia.

No realices pagos anticipados para acceder a un crédito. Ningún programa federal solicita dinero para otorgar un apoyo.

Verifica siempre las fuentes de información en medios oficiales del Gobierno de México.

Denuncia los intentos de fraude ante la Policía Cibernética o la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Finalmente, las autoridades insisten en que la única forma de acceder de manera segura a los apoyos gubernamentales es mediante canales oficiales. Ni en redes sociales, ni por mensajes de WhatsApp, o llamadas telefónicas, deben proporcionarse datos personales o realizarse pagos de ningún tipo.