Mi Primer Hogar: quiénes NO pueden registrarse al programa del EDOMEX para construir una casa gratis

El Gobierno del Estado de México siempre ha destacado por ser un ente comprometido con los grupos más vulnerables, por lo que programas sociales como "Mi Primer Hogar" tienen un impacto fuerte en la sociedad, así como una alternativa de vivienda para las clases populares.

El objetivo del programa es que los habitantes de los 125 municipios del Estado de México no solamente puedan recibir apoyo, también sean beneficiarios de materiales de construcción para renovar las viviendas. Estos serán aprobados y definidos por la instancia normativa y las autoridades locales que llevan los programas.

Las nuevas fechas de registro quedaron de la siguiente manera tras un cambió por las pasadas elecciones judicales del 2025.

9 y 10 de junio será para las personas que su apellido inicie con la Letra A y B

11 y 12 de junio será para las personas que su apellido inicie con la Letra C

13 y 16 de junio será para las personas que su apellido inicie con las Letras D, E y F

17 y 18 de junio será para las personas que su apellido inicie con la Letra G

19 y 20 de junio será para las personas que su apellido inicie con la Letras H, I, J, K y L

23 y 24 de junio será para las personas que su apellido inicie con la Letra M

25 y 26 de junio será para las personas que su apellido inicie con la Letra N, Ñ, O, P y Q

27 y 30 de junio será para las personas que su apellido inicie con la Letra R

1 y 2 de julio será para las personas que su apellido inicie con la Letra S y T

3 y 4 de julio será para las personas que su apellido inicie con la Letras U, V, W, X, Y y Z

7 y 8 de julio será una fecha para las personas rezagadas

Foto: Pixabay

¿Cuáles son las personas que no pueden entrar al programa de Mi Primer Vivienda?

El primer filtro que debes de aprobar es el de la residencia, es decir, si no habitas en uno de los 125 municipios del Edomex te exhortamos a no participar ya que seguramente la respuesta será negativa. Aunado a que no se toma en cuenta los aspirantes que brinden información falsa.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el rango de edad que según la convocatoria es de 18 a 29 años de edad, si te encuentras en los 30 años se recomienda no participar en el proceso para recibir material con el objetivo de poder construir un patrimonio en tierras mexiquenses.

Y el requisito más importante es si tienes casa propia o tu terreno no acredita el tamaño de al menos 80 metros cuadrados, es probable que te rechacen la solicitud.