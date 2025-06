Cómo independizarte sin endeudarte: consejos prácticos de un experto en finanzas personales

Ser independiente es el sueño de muchos jóvenes cuando aún vives en casa de los padres, te imaginas que serás libre y nadie te dirá nada sobre cómo llevar tu vida, y sí, en parte vivir sólo implica esa libertar, pero además muchos gastos que si no tienes un buen manejo de tus finanzas personales te pueden llevar a cometer errores que te harán regresar en menos tiempo de lo que imaginaste.

En el Podcast Dinero y Finanzas Personales te contamos todo lo que debes considerar para irte a vivir solo, pues básicamente esta decisión que si bien te hará crecer, también puede causarte mucho estrés financiero, pues conlleva una buena planeación financiera. Para contarnos cómo fue su experiencia entrevistamos a Levi Herrera quien nos da todos los aciertos y errores que se pueden llegar a cometer.

No te salgas sin tener un ahorro

Una de las cosas que destacó es que no debes salir de casa de tus padres sin tener un ahorro, pues es básico tener un colchón financiero que te permita hacer frente a algún imprevisto económico, porque no queremos que pase, ¿pero has pensado cuánto gastaría en consultas médicas si te enfermas?

Una buena idea es que ese ahorro sea al menos el equivalente a lo que pagarías en tres meses de renta, de ese modo si tienes una emergencia podrías hacerle frente sin complicaciones.

Si tu renta es de 8 mil pesos deberías tener un ahorro de 24,000 pesos al momento de irte a vivir solo

Haz un presupuesto y apégate a él

Es común que puedas pensar que irte a vivir solo será goce y diversión, y sí puede serlo, pero los primeros meses serán de adaptación, de mirar cómo harás frente a tus gastos, pues ahora todo recae en ti, por eso te recomendamos que hagas un presupuesto y lo sigas lo mejor posible para no llevarte sorpresas al final de la quincena o del mes.

Por esto lo primero que debes hacer antes de salir de casa de tus padres es hacer un presupuesto que considere:

Monto de renta Monto de servicios (agua, luz, gas, internet, gasolina, etc) Gastos de alimentación Salidas Ahorro

Considerar estos cinco gastos básicos te ayudará a tener una buena planeación, así sabrás exactamente el dinero que dispones para cada cosa y si te apegas a ese plan no tendrías por qué pasar apuros financieros. Debes considerar que independizarte es hacer frente a tus obligaciones financieras y claro también es disfrutar la vida como adulto independiente.

¿Una casa instagrameable o funcional?

Uno de los errores más comunes es pensar que tu casa necesita ser bonita el primer día que la habitas, esto no quiere decir esté mal que te guste vivir bien, nos referimos a que en ocasiones no es necesario contar con todos los objetos de decoración, sino que es mejor empezar poco a poco.

Considera que al principio necesitarás objetos con refrigerador, lavadora, una cama y muebles básicos como un sillón, platos, sartenes y una mesa, eso te implicará un gasto considerable, pues en ocasiones también necesitas una estufa, ya que no todos los departamentos tienen, entonces enfócate en eso y después en todo lo que haga tu casa bonita, tener esto muy claro te ayudará a no desviarte en gastos innecesarios en un principio.

Toma en cuentas estas recomendaciones, pues vienen de personas que han pasado por este proceso de irse a vivir solos y saben cuáles fueron los aciertos y errores al momento de iniciar una vida independiente. Aquí te dejo el episodio completo del podcast Dinero y Finanzas Personales para que no te pierdas ni un detalle.

¿Cuánto dinero necesito para poder independizarme?