¿Costco abrirá una mega sucursal en CDMX? Esto es lo que se sabe

Tras el anuncio de la llegada de Costco a nuevos estados de la República Mexicana en plataformas digitales comenzó a circular información en la que se asegura que la reconocida cadena de supermercados de mayoreo estaría por abrir una nueva mega sucursal en la Ciudad de México, por lo que dicho anuncio causó un gran furor entre los clientes de la marca, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Como se dijo antes, recientemente se anunció que Costco estaría considerando abrir dos nuevas sucursales en territorio mexicano, la primera de ellas sería en Ciudad Victoria, Tamaulipas y la segunda en Pachuca, Hidalgo, estados donde no cuentan con sucursales de la marca, por lo que el anuncio causó un gran furor, no obstante, dichos proyectos todavía se encuentran en una etapa sumamente temprana, por lo que todavía no se sabe su ubicación ni hay una posible fecha de apertura.

Costco sigue incrementando su presencia en territorio nacional. Foto: FB: Costco

Por otra parte, se informó que la reconocida cadena de supermercados también está próxima a abrir una sede en Zapopan, Jalisco y una más en General Escobedo, Nuevo León, las cuales, ya se encuentran en construcción y serán toda una realidad, lo cual, confirmó el éxito de Costco en territorio mexicano donde actualmente cuenta con 42 sucursales en funcionamiento.

¿Qué se sabe de la mega sucursal que Costco abrirá en CDMX?

En plataformas digitales comenzaron a circular distintas publicaciones en las que se exhiben distintas fotografías del proyecto llamado “Costco Coyoacán”, en las cuales, se muestran distintas especificaciones de la construcción del inmueble que albergaría una sede de la reconocida marca, la cual, se ubicaría en el número 3443 de la Avenida División del Norte en la alcaldía Coyoacán, por lo que dichas imágenes provocaron emoción entre los habitantes de dicha zona de la capital mexicana.

En la referida descripción del proyecto “Costco Coyoacán” se señala que dicho edificio comercial contaría con tres niveles y la superficie edificada abarcaría más de 42,000 metros, por lo que dicha sede sería una de las más grandes de la cadena en México y hasta de exhibe una imagen digital de cómo es que luciría dicha construcción una vez finalizada.

Si es verdad Costco Coyoacán. pic.twitter.com/69j8hQmGGA — Pirli Pipi (@erick_soce) April 5, 2024

Cabe mencionar que, aunque dichas imágenes son reales, fueron difundidas en abril de 2024, sin embargo, en los últimos meses decenas de seguidores de Costco han señalado que las lonas donde se ofrecían detalles del proyecto fueron retiradas del referido terreno donde estaría ubicada la “mega tienda”, sin embargo, lo cierto es que la cadena no ha emitido información oficial al respecto, por lo que se desconoce cuál es el estatus actual de la obra.

Actualmente, Costco cuenta con 5 sucursales establecidas en la Ciudad de México (Lindavista, Polanco, Mixcoac, Villa Coapa y Santa Fe) por lo que se espera que sea en los próximos días cuando la reconocida cadena de supermercados emita información sobre la que sería su sexta sucursal de la capital mexicana.