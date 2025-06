Banco del Bienestar DEPOSITARÁ 8 mil 480 pesos en JULIO a las personas que tengan este DOCUMENTO

La Secretaría del Bienestar, a través del Banco del Bienestar, ha recordado que existe un programa social que otorga un apoyo de 8 mil 480 pesos mensuales para personas que actualmente no cuenten con un trabajo estable y además no se encuentren estudiante ninguna carrera. Se trata "Jóvenes Construyendo el Futuro", una iniciativa que tiene como objetivo ser una ayuda para quienes no tengan trabajo, no estén capacitándose académicamente.

Según el sitio web de la Secretaría del Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro brinda capacitación gratuita en empresas y centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo, en aras de desarrollar sus habilidades y capacidades y así colaborar en su inserción al mundo laboral. Además, durante la capacitación, las y los jóvenes reciben un apoyo de 8 mil 480, así como un seguro médico del IMSS.

En este sentido, la Secretaría del Bienestar ha recordado a los jóvenes, que recientemente se inscribieron a Jóvenes Construyendo el Futuro que ya pueden pasar a recoger su Tarjeta del Bienestar y de esta manera recibir su primer pago el próximo mes de julio, donde se les depositará los 8 mil 480 pesos. De igual manera, se ha invitado a personas interesadas en este programa a mantenerse pendientes de las próximas convocatorias.

¿Cuáles son los requisitos para el programa Jóvenes Construyendo Futuro?

uD83DuDCE2 Jóvenes vinculados en la pasada convocatoria:

En la primera quincena de julio recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar.

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.

No estar trabajando, ni estudiando, al momento de la postulación.

Además de los requisitos obligatorios del programa las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos oficiales, esto para que puedan postularse y ser beneficiarios del apoyo mensual de 8 mil 480 pesos mexicanos:

Identificación oficial vigente. CURP. Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido. Inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro. Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa. Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa. Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa. Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

¿Cómo registrarse al programa Jóvenes Construyendo Futuro?

Los jóvenes interesados pueden postularse en línea. Foto: freepik.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, este mes de junio los beneficiarios de Jóvenes Construyendo Futuro, que ya se encuentren trabajando, recibirán el pago de 8 mil 480 pesos mexicanos. Mientras que, quienes deseen sumarse a este apoyo económico, deberán esperar al mes de agosto para poder hacer su registro.

No obstante, la dependencia ha recordado el paso a paso para hacer el registro y así preparar a las personas que actualmente están en espera de poder inscribirse. Aquí te contamos los pasos a seguir: