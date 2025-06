Intervención en CI Banco, Intercam y Vector, para cuidar a ahorradores: Hacienda

El sistema bancario mexicano se mantiene como uno de los más sólidos del mundo, aseguró el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora. Tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el funcionario enfatizó que el sistema bancario no ha experimentado ninguna interrupción.



“El sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción, coopera de manera normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional, con índices de capitalización y liquidez superiores a los exigidos por las normas internacionales”, sostuvo en la Mañanera de este 27 de junio, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.



Edgar Amador Zamora informó sobre la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las instituciones señaladas.

“Tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se constató que las líneas de financiamiento para estas tres entidades tenían problemas. Con el fin de evitar esta situación y de manera preventiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Instituo de la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decidieron llevar a cabo una intervención temporal en la administración de dichas instituciones con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva los ahorros de los clientes”, informó.



En días pasados, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó que Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. Tras ello, la Presidenta aseguró que no había pruebas al respecto, sin embargo ayer la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, e Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero.



La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América.