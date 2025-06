Esta es la tecla que debes presionar al finalizar una transacción en el cajero automático

Al terminar de sacar plata del cajero, por lo general, nuestras acciones son casi automáticas y muchas veces nos olvidamos de quizás, la más importante. Este último, es igual de trascendente como el de sacar la tarjeta, que nadie vea cuando introducís la contraseña revisar que no haya nada extraño ni dispositivos al introducir la tarjeta, etc.

Tecla de Finalizar

Aún en estos tiempos, donde las billeteras digitales, las aplicaciones bancarias y el auge de que todos los pagos sean digitales el efectivo sigue siendo parte de la cotidianidad de nuestras vidas. Prueba de ello es que, por ejemplo, en España, más del 70% del dinero físico que circula, proviene de los cajeros automáticos.

Sacar dinero del cajero

Asimismo, dos de cada tres ciudadanos siguen considerando el pago en efectivo como forma principal de pago, evidenciando que la digitalización bancaria aún no ha desplazado por completo los billetes y monedas. Ante esta persistencia en esta forma, la seguridad en los cajeros automáticos cobra vital importancia y a pesar de los refuerzos de seguridad de los bancos, los usuarios también deben optar medidas.

‘CANCELAR’ es la tecla debes oprimir al terminar tu transacción en el banco, el paso más sencillo de todos. Antes de estar revisando: que nadie vea tu contraseña al ingresarla, si no hay ningún dispositivo electrónico raro, etc. Si no ‘cancelamos’ la sesión deja un margen abierto de vulnerabilidad, porque se inicia una sesión temporal, sea cual sea la transacción que se realice, y algunos modelos mantienen esa sesión activa sino se cierra.

Por eso, es tan importante tanto como recordar la clave también lo es, hacerse la costumbre de apretar el botón ‘cancelar’. Porque durante ese corto intervalo, una persona podría acercarse y acceder a la pantalla sin que el sistema exija autentificación, exponiendo no solo información personal sino asimismo el permiso para realizar nuevas operaciones.

Cajero Automatico

Adaptarse

Así como los delincuentes adaptan sus métodos, nosotros también debemos mejorar en esos aspectos y cuidarnos. Las amenazas frecuentes son: la clonación de tarjetas, por dispositivos ocultos, trampas físicas en el dispensador de billetes, cámaras espías, etc. Todo es parte del protocolo que debemos activar a la hora de ir a un cajero a sacar nuestro dinero.

