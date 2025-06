Tiendas 3B: así luce la sucursal más elegante de la reconocida cadena | FOTOS Y VIDEO

Las Tiendas 3B se posicionaron en el centro de la conversación en plataformas digitales y esto se debe a que se dio a conocer que la reconocida cadena de tiendas de conveniencia tiene una sucursal en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, por lo que los clientes de la marca se han mostrado interesados en saber cuál es su ubicación exacta y qué tipo de productos venden en dicha sede, por ello en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

El interés en torno a la que sucursal de las Tiendas 3B que fue catalogada como “la más elegante” de la marca comenzó a crecer gracias a un video del creador de contenido y comediante, Lalo Elizarrarás, quién realizó un video que difundió en su canal de YouTube en el que mostró cuáles son las principales diferencias de la sede en cuestión con cualquier otra “promedio”.

¿Dónde se ubica la sede “más elegante” de las Tiendas 3B en CDMX?

La sede “más elegante” de las Tiendas 3B se ubica en el número 555 de la calzada General Mariano Escobedo en la V sección de Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, cabe mencionar que, junto a esta sucursal se ubica en corporativo de la reconocida cadena, por lo que esto explica su presencia en dicha zona.

En el video difundido por Lalo Elizarrarás se muestra que una de las principales diferencias entre “la sede más elegante” y las sucursales convencionales de Tiendas 3B es la decoración y la infraestructura pues para empezar la puerta de acceso es de cristal y funciona de forma automática, además, como se dijo antes, los acabados son distintos a los de las tiendas promedio por lo que tiene un aspecto mucho más sofisticado.

Así luce la fachada de la sucursal "más elegante" de las Tiendas 3B en CDMX. Foto: Google Maps

Por otra parte, Lalo Elizarrarás también destacó que en esta sucursal hay una sección llamada “Gourmet y Saludable”, la cual, no había visto en otras sedes, además, también encontró productos como relojes, joyería, artículos de electrónica y algunos productos de belleza y cosméticos que aseguró no se venden en otras sucursales de la cadena, no obstante, destacó que los precios bajos se mantienen.

Cabe mencionar que, la publicación del video en el que Lalo Elizarrarás mostró la sede de Tiendas 3B en Polanco causó un gran revuelo pues, aunque algunos usuarios lamentaron la gentrificación de la marca algunos otros aseguraron que dicha sede es una excelente opción para la población trabajadora que labora en la zona pues se asegura que el grueso de los clientes de dicha tienda no son residentes.