¡Ni dónde caerse muertos! 96 de cada 100 mexicanos no tienen planes funerarios

Algo es casi tan seguro como la vida: todos vamos a morir. Sin embargo, a los mexicanos no nos gusta pensar mucho en eso, de acuerdo con cifras reveladas por un reciente estudio.

Se calcula que solo cuatro de cada 100 mexicanos contrata con anticipación servicios funerarios, dejando en la indefensión y a la merced de comerciantes sin escrúpulos que se aprovechan de la necesidad de las personas.

“Dicho de otra manera: de cada 100 familias mexicanas, 96 familias no saben qué hacer cuando un ser querido fallece. No saben a quién llamar, no saben cómo enfrentar esta situación que debemos recordar que es uno de los momentos más difíciles que puede experimentar un ser humano”, detalla, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Óscar Padilla , CEO de J. García López .

Las desgracias no avisan y lo cierto es que, en el momento de una tragedia como lo es la pérdida de un ser querido, poca gente puede afrontar con entereza tanto los gastos como los trámites necesarios para la velación.

Precisamente ese momento de vulnerabilidad hace que exista una compleja red de personas que se aprovechan de la situación, elevando varias veces más el costo de los últimos servicios rendidos a las personas.

El problema no termina allí. Los trámites necesarios ante las autoridades, los permisos de inhumación y otra serie de requisitos son usados para elevar aún más las cuentas.

“Cuando accede la familia, suben el cuerpo a la carroza, que desafortunadamente son camionetas que en la mañana se utilizan para llevar a los a los chicos al colegio o ir al supermercado, esos mismos carros operan en la tarde noche servicios funerarios.

“Ya que el cuerpo está dentro de estas carrozas y que ya este personaje tiene en su poder el certificado médico de defunción, ahí empiezan las sorpresas para la familia porque le dice este personaje, ‘Mire, madrecita, pues yo solamente aquí espero que usted me traiga los trámites ante dependencias gubernamentales para que yo le para hacer su servicio funerario’. La familia no sabe qué decir, no sabe a qué se refiere, ‘Oiga, ¿cuál es trámite? ¿De qué me habla?’”, narra.