El SAT no te multa por usar tarjetas departamentales, esta es la razón que sí podría causarte problemas

Pensar en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede causarnos dolores de cabeza, sobre todo cuando se trata de recibir multas que podrían poner en riesgo nuestras finanzas personales. Recordemos que este organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda se encarga de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público.

En palabras más sencillas el SAT se encarga de revisar que pagues tus impuestos y que los ingresos que tienes sean proporcionales con tu gasto. Dicho esto entra el tema de las tarjetas departamentales, pues algunos medios de comunicación han dicho que si tienes este tipo de productos financieros, serías acreedor a multas fiscales.

El SAT no te multa por tener tarjetas departamentales

La realidad es que no, el SAT no te multará por tener tarjetas departamentales de tiendas como Liverpool, Palacio de Hierro, Coppel o cualquier otra tienda, pues su uso no está dentro de las razones por las que podrías tener un problema fiscal. Lo que sí te puede causar una multa es gastar más dinero del que recibes en tus ingresos comprobables.

El SAT considera que existe una discrepancia fiscal cuando el total de tus erogaciones, es decir gastos, compras, depósitos, pagos con tarjeta, adquisición de bienes, inversiones, exceden más del 10 por ciento de los ingresos que declaraste durante el mismo año fiscal.

En palabras más sencillas, si tu salario es de 12,000 pesos mensuales y tus gastos en tarjetas departamentales superan en un 10% al año esa cantidad, sí serías acreedor a una revisión de tus ingresos, pues habría una discrepancia fiscal entre lo que recibes como tu salario y tus gastos. Lo que debes tener en cuenta es que el SAT está al tanto de los movimientos bancarios y gastos de todos los contribuyentes. Aquí te lo explico con números claros:

Declaras ingresos por 144,000 anuales

Tus gastos en tarjetas, depósitos, adquisición de bienes, etc suman 162,720

Tienes una discrepancia fiscal de 18,720 pesos equivalentes al 13% de tus ingresos

¿De cuánto es la multa por incurrir en discrepancia fiscal?

Ojo con la manera en cómo usas tus tarjetas de crédito. Foto: Freepik

El SAT sí podría multarte en caso que no puedas comprobar de dónde viene el dinero "extra" que estás gastando en tiendas departamentales y las sanciones pueden ir del 15% al 70% del monto no justificado. A eso se suman recargos y, en algunos casos, sanciones administrativas, inhabilitación o en casos graves tener consecuencias penales.

Recuerda que todas las instituciones bancarias reportan al SAT tus movimientos, por lo que sabe cuáles son tus ingresos y gastos.

Hay que dejar claro que el problema no es tener tarjetas departamentales, sino cómo las estás manejando, de igual manera si pagas más de 15,000 pesos en efectivo para saldarlas podrías ser investigado por discrepancia fiscal. Toma en cuenta que la mejor manera de evitar problemas fiscales es hacer un buen uso de tus tarjetas de crédito y departamentales.

Una recomendación básica es que no gastes más de lo que puedes comprobar y sobre todo que no prestes tus instrumentos financieros a familiares y amigos, esto por dos razones importantes, así te evitas discrepancias fiscales y no terminas en pleito, pues en ocasiones no te pagan ese préstamo.

