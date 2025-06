CFE: así puedes contratar un cargador para vehículo eléctrico en tu domicilio

Si estás considerando comprar un vehículo eléctrico debes saber que tendrás que contratar un cargador para vehículo eléctrico ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), este trámite es sencillo y se realiza en el Centro de Atención a Clientes. Esto te permitirá tener en tu domicilio la toma eléctrica para recargar el auto.

Es una buena alternativa, pues así no tendrás que moverte a un punto de recarga, sino que podrás hacerlo desde la comodidad de tu domicilio. En declaraciones para El Heraldo de México, el señor Jaime Vargas, quien se desempeña como taxista por aplicación nos contó que él factura en promedio 800 pesos al mes por el servicio eléctrico.

Considera que la tarifa es adecuada pues tenía un gasto mayor cuando debía poner gasolina a su vehículo, destaca que de gasolina gastaba 1,600 pesos al mes, por lo que es un ahorro considerable para su economía. Además contó a este medio que el la instalación fue muy rápida.

¿Dónde se contratan los cargadores de vehículos eléctricos de la CFE?

La CFE determina como electrolineras a las estaciones de recarga para los autos eléctricos e híbridos-enchufables. Pueden instalarse en hogares, espacios públicos o negocios y se alimentan de la red eléctrica de la CFE, por lo que son seguras y pueden usarse en todo momento. Un coche eléctrico es la mejor forma de disminuir las emisiones de CO2, sin sacrificar la comodidad de un vehículo automotor.

Los vehículos enchufables aprovechan la energía de la red eléctrica de la CFE, en vez de necesitar combustibles fósiles para impulsarse. Tienen un sistema de baterías que alimentan el motor eléctrico y se recargan a través de una toma de corriente y del sistema de frenado regenerativo, por lo que el costo de mantenimiento es menor.

Por medio del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), la CFE se encarga de fomentar el uso de la tecnología de movilidad eléctrica, ya sea para uso privado o para transporte público, ya que es una unidad especializada en política pública y políticas de eficiencia energética.

Consulta los requisitos para una electrolinera. Foto: Freepik

Requisitos para tramitar un cargador eléctrico de vehículos

Si tienes un vehículo eléctrico y necesitas instalar tu electrolinera, te decimos cómo, sin antes informarte que el trámite es gratuito. Los requisitos son:

Pide al electricista se encuentre certificado en los estándares emitidos por el Consejo de Normalización y Certificación de competencias laborares (CONOCER) y se asegure que la preparación para un segundo medidor de tu equipo de recarga se encuentre completamente aislado de la instalación eléctrica de tu casa.

1. Deberás acudir a cualquier Centro de Atención con la siguiente documentación:

Identificación oficial.

Ficha técnica del cargador.

Certificado del cargador.

Certificado de la persona que instalará el cargador.

Número de teléfono.

2.Considerando la cantidad de cargadores a instalar, deberá proporcionar las características técnicas del servicio:?

Carga Instalada (Potencia nominal requerida por el cargador) Tensión de Suministro (Tensión a la que se conecta el equipo cargador) e Hilos de Corriente. Demanda Contratada la cual debe ser igual a la Carga Instalada.

¿Cuánto me ahorro de gasolina al tener un vehículo eléctrico?

Tener un auto eléctrico te ahorrará mucho dinero. Foto: Freepik

En promedio, un coche eléctrico en México consume entre 12 y 20 kWh por cada 100 km, lo cual equivale a 0.12 a 0.20 kWh por kilómetro. Según tarifas vigentes publicadas en febrero de 2025, en la Zona Valle de México Centro el precio por kWh es de:

0.7937 pesos/kWh para consumos hasta 150 kWh al mes

0.6807 pesos/kWh si superas ese bloque

Cada 100 km recorridos con electricidad cuestan 13 pesos o menos, mientras que esos mismos 100 kilómetros de gasolina magna equivalen aproximadamente a 164.06 pesos.

Toma en cuenta que si la electrolinera es instalada en casa, es posible solicitar un medidor independiente para facturar exclusivamente lo que consume la electrolinera sin afectar la tarifa doméstica.

Los vehículos eléctricos representan menores costos

Además hay que destacar que el uso de vehículos eléctricos, además de generar menor contaminación, representan menores costos, pues no pagan ni el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), ni la Tenencia vehicular. Asimismo, no atraviesan por el proceso de verificación, ya que no cuentan con escape.