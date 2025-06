CFE alerta sobre mensaje de cobro FALSO, así lo puede identificar

La digitalización de documentos oficiales puede volverse en nuestra contra debido a que son mucho más fáciles de falsificar. Recientemente se viralizó un falso mensaje de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que puso en alerta a los usuarios de la red social X debido a que parecía ser original.

El falso mensaje de la CFE pedía que se realizara el pago correspondiente al servicio de luz mediante la app de la compañía de electricidad, advirtiendo que hay facturas pendientes y que de no realizarse el pago se cortaría el servicio. A simple vista todo parece ser normal, pues usa tipografía similar a la oficial.

not los argentinos queriendo estafar con la CFE jajajajajajajajajaj pic.twitter.com/Lg7de4guG5 — sof (@sofcontrerasmtz) June 17, 2025

Alertan por falso mensaje de la CFE

Sin embargo hay un detalle en la redacción del mensaje que evidencia una falla considerable, usa una palabra que en el español de México no utilizamos, pues se lee "tenés", una conjugación del verbo tener que se usa en Argentina. Ese sencillo detalle deja ver la falsedad de este mensaje que tiene como propósito engañar a la gente con la finalidad de recibir dinero.

La intención de este mensaje es que los usuarios de la CFE caigan en la trampa y depositen dinero a una cuenta apócrifa, por lo que es importante alertar a la población de no hacer caso a mensajes que llegan vía Whatsapp, pues generalmente se trata de estafas.

¿Qué hacer en caso de recibir un mensaje falso de CFE?

En caso de recibir un mensaje falso de la CFE, es crucial no caer en la trampa y tomar medidas para protegerte. No hagas clic en enlaces sospechosos, no compartas información personal ni realices pagos a través de canales no verificados. Reporta el mensaje falso a la CFE y a las autoridades competentes.

Si recibes un mensaje que te parece sospechoso lo mejor es que contactes de manera directa al personal de la CFE a través de sus medios oficiales de contacto.

La única página web de la CFE es www.cfe.mx. Su única página en Facebook es CFE Nacional y su cuenta oficial en Twitter es @CFEmx.

Para consultar tu saldo, pagar tu recibo de luz, realizar trámites y reportar fallas, la CFE tiene estos canales: