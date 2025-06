Secretaría del Bienestar: ¿qué se sabe sobre el apoyo de 40 mil pesos para mejorar viviendas?

Con el objetivo de apoyar a decenas de familias mexicanas, el gobierno del Estado de México ha puesto en marcha un nuevo apoyo social que otorga hasta 40 mil pesos para el mejoramiento de viviendas, un recurso económico que se entrega directamente a las personas sin necesidad de intermediarios. Este dinero es entregado a través de la Tarjeta del Bienestar y tiene como fin ayudar a quienes necesitan hacer mejoras, reparaciones o ampliaciones en su casa.

Este apoyo federal forma parte del programa “Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar”, que opera en algunos municipios del Estado de México. El objetivo es atender las necesidades básicas de las personas que viven en zonas con alto rezago social, ayudándolas a tener un hogar más seguro, funcional y digno, ya que, con este recurso las familias pueden invertir en solucionar esas fallas y mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el programa está dirigido a personas mayores de 18 años que ya cuenten con una vivienda propia ubicada en alguno de los municipios seleccionados en el Estado de México. La ayuda económica de 40 mil pesos se entrega una sola vez y es administrada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la cual se encarga de supervisar que el recurso sea utilizado con responsabilidad y en beneficio directo de los hogares.

¿Cuándo registrarse al programa Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar?

Los municipios donde aplica este programa son aquellos considerados con alto rezago habitacional, es decir, zonas donde muchas viviendas no cuentan con las condiciones mínimas para garantizar una vida digna. Estos municipios son: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Valle de Chalco Solidaridad.

Para ser parte de este programa, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Los interesados deben tener al menos 18 años, vivir en uno de los municipios antes mencionados y no contar con otra vivienda a su nombre. Además, no deben haber recibido apoyos anteriores de la Conavi, y su ingreso familiar no debe superar el equivalente a dos salarios mínimos, lo que representa menos de 17 mil pesos mensuales. También es importante no tener créditos activos con instituciones como Infonavit o Fovissste, ya que el programa está pensado para quienes no tienen acceso a otras fuentes de financiamiento para su vivienda.

Quienes estén interesados en acceder a este apoyo deben estar atentos a las convocatorias oficiales que se publiquen por parte de la Conavi o del gobierno federal, donde se indicarán los pasos a seguir para hacer la solicitud, los documentos necesarios y los plazos para el registro.

Arranca registro para programas Mi Primer Hogar 2025 y Vivienda para el Bienestar 2025

Recuerda las nuevas fechas del prerregistro para nuestros programas sociales “Vivienda para el Bienestar” y “Mi Primer Hogar” según el calendario por apellido uD83DuDDD3?:

La plataforma será habilitada a partir del 9 de junio del 2025.

El pasado lunes 9 de junio del presente año arrancaron, formalmente, las inscripciones para dos de los programas sociales más importantes en apoyo a la vivienda en el Estado de México. Estos programas forman parte de la estrategia Vivienda para el Bienestar 2025, la cual busca ayudar a familias que necesitan mejorar su casa o que aún no tienen una propia.

Los apoyos que están disponibles desde este 9 de junio son los gestionados por el Instituto Mexiquense de Vivienda Social (IMEVIS). Se trata de los programas Mi Primer Hogar 2025 y Vivienda para el Bienestar 2025. Ambos están enfocados en ayudar a personas que viven en el Estado de México, pero tienen objetivos distintos. Mi Primer Hogar 2025 está diseñado para jóvenes de entre 18 y 29 años que desean acceder a su primera vivienda. El programa les da la oportunidad de comenzar su patrimonio y tener un espacio propio donde vivir. Para participar, los interesados deben hacer su pre-registro en línea y seguir el calendario que organiza los días de inscripción según la primera letra del apellido, con el fin de evitar saturaciones en la plataforma.

Por otro lado, el programa Vivienda para el Bienestar 2025 tiene como propósito entregar artículos y materiales para mejorar las condiciones de las casas. Entre los apoyos que ofrece se incluyen tinacos y otros elementos que permiten optimizar los servicios básicos y la infraestructura del hogar. Las personas que deseen participar en este programa también deben hacer su pre-registro en línea, y contar con documentos como identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP.