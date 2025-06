Martes de Frescura Walmart: Estas son TODAS las ofertas en frutas y verduras este 10 de junio

Imagínate un pico de gallo con cebollita picada, jitomate y un poco de chile serrano. El aguacate y un toque de limón "para que no se haga negro", dirían las abuelas. Ahora, toma una cucharada y colócala sobre ese taco que previamente preparaste con un poco de chicharrón que recién compraste en el tianguis. ¡Ay, hasta agua la boca se nos hizo! Y toda esa verdurita para preparar esa salsa milenaria, la puedes encontrar a buen precio en el Martes de Frescura de Walmart.

Además de las frutas y verduras, para este martes 10 de junio también hay ofertas en la carne, en el pescado y en otros productos que te enlistaremos más adelante para que, si vas a cocinar algo especial el Día del Padre, hagas tus compras con tiempo y, además, con un buen descuento.

Es más, hasta ofertas hay en electrónicos, por si no has comprado el regalo de papá, no sólo le hagas una rica comida o cena, sino también lo agasajes con algún artículo que le pueda ser de utilidad.

Crédito: Walmart

Martes de Frescura Walmart: ¿Cuáles son las ofertas de hoy martes 10 de junio? | Precios

Para este martes 10 de junio, hay ofertas en las siguientes frutas y verduras:

Cebolla blanca: 14.90 pesos el kilo.

Champiñones: 69.00 pesos el kilo.

Fresas: Caja con 454 gramos, 39.90 pesos.

Jícama: 19.90 pesos el kilo.

Mango Ataulfo: 29.90 pesos el kilo.

Manzana Ambrosia: 39.90 pesos el kilo.

Manzana Cosmic Crisp: 39.90 pesos el kilo.

Manzana Gala Marketside en bolsa: 39.90 pesos el kilo.

Manzana Granny Smith: 39.90 pesos el kilo.

Manzana Granny Smith Marketside en bolsa: 39.90 pesos por kilo.

Manzana Pinklady: 39.90 pesos el kilo.

Papa blanca alfa: 29.90 pesos el kilo.

Pepino: 24.90 pesos el kilo.

Perón Golden en bolsa: 39.90 pesos el kilo.

Piña Miel: 29.90 pesos el kilo.

Sandía roja: 14.90 pesos el kilo.

Crédito: Walmart.

¿Cuál es el precio de las carnes y pescados en el Martes de Frescura Walmart?

Desde atún, pasando por carne para hamburguesa, lomo de cerdo o sirloin, aquí te compartimos los precios en los Martes de Frescura Walmart, para carnes y pescados:

Atún ahumado estilo marlín: 259.00 pesos el kilo.

Carne de res para hamburguesa Marketside, con 8 piezas: 69.00 pesos.

Carne para hamburguesa de atún aleta amarilla Dolores Premium, 400 gramos: 59 pesos.

Cubos de atún aleta amarilla Dolores Premium, 200 gramos: 59.00 pesos.

Cubos de atún con camarón Dolores Premium, 200 gramos: 59 pesos.

Filete de atún Dolores Premium con costra de ajonjolí, 304 gramos: 134 pesos.

Hamburguesa Marketside queso cheddar y tocino, paquete de 907 gramos: 99 pesos.

Lomo de cerdo:112.00 pesos por kilo.

Ney York Rancho Las Maravillas premium: 424.00 pesos el kilo.

Ney York Select: 299.00 pesos el kilo.

Ney York Sonora: 499.00 pesos el kilo.

Medallones de atún Dolores Premium con 4 piezas: 219.00 pesos el kilo.

Medallones de atún Dolores Premium pimienta limón, 304.00 gramos: 134.00 pesos.

Pechuga de pollo sin piel: 119 pesos por pieza.

Rib eye premium Rancho Las Maravillas: 519.00 pesos el kilo.

Rib eye Select: 299.00 pesos el kilo.

Rib eye Sonora: 589.00 pesos el kilo.

Sirloin de res Select: 209.00 pesos el kilo.

Sirloin rebanado premium Rancho Las Maravillas: 259.00 pesos el kilo.

Top sirloin Sonora: 279.00 pesos el kilo.

En cuanto a los electrónicos, puedes encontrar, por ejemplo, la MacBook Air modelo MGN63LA/A 8GB RAM y 256 GB SSD, en 12 mil 499 pesos, mientras que la pantalla Hisense 4K Smart TV de 75 pulgadas, en 11 mil 799 pesos.