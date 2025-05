Vivienda para el Bienestar Edomex: cómo obtener un paquete de cemento GRATIS para tu casa

Como aparte de los programas del Bienestar en el Estado de México, el gobierno estatal lanzó la convocatoria Vivienda para el Bienestar para contribuir al mejoramiento de la vivienda de personas de 18 años o más, en condición de pobreza y/o carencia por calidad y espacios de la vivienda o carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda.

Este programa cubrirá los 125 municipios del Estado de México y los beneficiarios podrán recibir, un biodigestor, calentador solar, captador pluvial, cuarto dormitorio de 4x3 metros, panel solar, paquete de cemento, parqueo de piso firme, paquete de techo firme o tinaco.

Para lograr obtener la vivienda que será beneficiada deberá de tener alguna de estas características: que el pulso de la vivienda sea de tierra, que esté construida de materiales endebles, que la vivienda no tenga almacenamiento de agua potable, que el servicio de agua sea intermitente, que no cuenten con calentador de agua, que no cuenten con energía eléctrica o que no cuenten con condiciones para ser una vivienda adecuada.

Un paquete de cemento es uno de los beneficios que podrías obtener

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Requisitos para solicitar un paquete de cemento

Ser una persona de 18 años a más

Vivir en uno de los 125 municipios del Estado de México

Presentar condición de pobreza o carencia por calidad y espacios de vivienda

Habitar la vivienda objeto del apoyo solicitado

No haber sido una persona beneficiaria por los programas de desarrollo social

Entregar solicitud, acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad.

Orden de registro

Créditos: Gobierno Edomex

¿Cómo realizar el registro?

Se realiza un pre registro vía internet, el cual se hace por orden alfabético de la letra inicial del primer apellido con la intención de agilizar el proceso, esto a través de la página de internet http://programasimevis.edomex.gob.mx/, en el cual se le generara el Formato Único de Bienestar para continuar con el registro.

Posteriormente las personas solicitantes recibirán un correo electrónico en la fecha y lugar que se deberán de presentar con la documentación requerida, los beneficiarios serán publicados el 15 de julio de 2025.

