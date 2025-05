Sheinbaum inaugura la 88 Convención Nacional Bancaria: "no podemos hablar de prosperidad si no es compartida"

Bahía de Banderas, Nayarit.- Después de reconocer las grandes ganancias que ha tenido la banca en México durante los últimos años, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se puede hablar de prosperidad si no es compartida.

En la inauguración de la 88 Convención Nacional Bancaria, celebrada en Nayarit, la mandataria enfatizó que la prosperidad debe llegar a los que menos tienen.

“No podemos hablar de prosperidad en el país si la prosperidad no es compartida, si la prosperidad llega para un sector de la población y no llega al que menos tiene, entonces no se puede hablar de un país próspero, el objetivo es la prosperidad para todas y todos los mexicanos.

“Ese objetivo se puede lograr si la economía se riega desde abajo, que es el gran cambio que promovimos a partir del año 2018, hoy la economía se está regando desde abajo con el aumento al salario mínimo, con los programas de bienestar y eso permitido que la economía florezca”, sostuvo este 8 de mayo antes los banqueros.

Durante su presentación, en la que abordó diversos indicadores económicos, mostró que las utilidades de banca crecieron 107 por ciento desde el inicio de la Cuarta Transformación, pasando de los 24 mil millones de pesos en 2018 a los 50 mil 83 millones de pesos.

Foto: Daniel Ojeda /EL HERALDO

“Las utilidades de la banca comercial han crecido, hay una rentabilidad de la banca múltiple en México”, enfatizó.

Sin embargo, reconoció uno de los principales problemas que aquejan al país: la oportunidad para crecer créditos.

“El acceso al crédito de las y los mexicanos sólo alcanza el 33 por ciento y un objetivo del Gobierno y la Banca tiene que ser el mayor acceso al crédito, si queremos que haya no solamente crecimiento, sino fundamentalmente bienestar para las y los mexicanos”, señaló la Presidenta.

En su presentación, la mandataria también habló del impacto de los programas sociales y de las mejoras en materia de digitalización de trámites para fomentar la inversión. Foto: Daniel Ojeda /EL HERALDO

También habló de la licitación de los 15 Polos de Bienestar, ubicados en distintos puntos del país y que serán licitados próximamente; planea visitarlos en las siguientes semanas.

Sheinbaum concluyó su participación augurando un buen escenario para México, después de que el comercio mundial está cambiando con las políticas arancelarias de Estados Unidos.

“Somos optimistas y creemos que tenemos todo por delante, la prosperidad compartida para nosotros no sólo es una línea, una palabra, sino es una convicción, en la medida que haya una prosperidad compartida entonces podemos hablar del bienestar del pueblo de México”, concluyó.

En el presidium la acompañaron el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza; el Secretario de Hacienda, Edgar Amador; la Gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez; así como el Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro.

TJM