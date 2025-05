"En riesgo la interconectividad del sistema financiero mexicano": GAFI

Nuevo Nayarit, Nayarit.- Elisa de Anda Madrazo, presidenta del Grupo de Acción financiera Internacional (Gafi) advirtió que, tras la designación de los carteles de la droga como grupos terroristas, “hay mucha más presión sobre el sistema financiero mexicano, por la expansión de sanciones por parte de Estados Unidos, por lo que, lo que está en riesgo, es la interconectividad del sistema financiero”.

En el marco de la 88 Convención Bancaria, De Anda Madrazo, apuntó que hay un cambio significativo en el combate del lavado de dinero a nivel internacional, por lo reconoció, que “esta, en la agenda y en el nivel más alto de las autoridades en el país, y en la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que encabeza Edgar Amador Zamora”.

Sin embargo, consideró que la banca debe hacer mucho más, porque los grupos de crimen organizado se han diversificado “no solo se dedican al tráfico de droga, ni en particular del fentanilo, sí es un componente primario y el más importante de generación de recursos de procedencia ilícita, pero cada vez más vemos que abarcan más sectores”.

Por ello, reiteró que lo que se debe buscar es la prevención, “pues en la medida que el crimen no pague va a haber quien busque cometerlo. El punto es quitar ese dinero que es la sangre de los criminales”.

Foto:Cuartoscuro

Destaca alerta por huachicol en Japón de carteles mexicanos

Por ejemplo, recordó que la semana pasada, el gobierno americano emitió una alerta sobre el tráfico transnacional de petróleo, es decir, huachicol o petróleo robado en México para ser refinado y vendido en Estados Unidos, siendo incluso esta actividad la segunda fuente más importante de ingresos del crimen organizado.

En este contexto, José Luis Stein – Velasco González, Regional Head and Financial Crime for México and Latin America de HSBC, expuso que la banca en México debe hacer “lo extraordinario”, para cumplir con los estándares internacionales de prevención en contra del lavado de dinero.

Pues advirtió “con que haya una sola institución financiera impactada por una sanción, por parte de la autoridad norteamericana, se afectaría la credibilidad de todo el sistema financiero mexicano”.

Foto: Daniel Ojeda

Comparten experiencias tras designación de cárteles mexicanos como terroristas

Stein – Velasco González, destacó que, “estamos en una situación sumamente compleja, no sé si todo mundo ha digerido, la implicación de estas designaciones (de los carteles de la droga como organizaciones terroristas) pueden tornar aún más complicada con un escalamiento de decisiones en esta misma línea desde Estados Unidos”.

Como representante de HSBC, una de las instituciones financieras que más sanciones ha recibido por supuestos escándalos de lavado de dinero, indicó que lo que la banca debe hacer es: “estar a la altura y si bien hemos venido haciendo bien las cosas, tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios para hacerlas mucho mejor aún”.

Finalmente, apuntó Stein que los bancos cuentan con información financiera y pública, pero con información de inteligencia no financiera por lo que considero necesario trabajar en conjunto banca y autoridades. “Si realmente queremos dar golpes quirúrgicos contra el crimen organizado, debemos contar con información público privada por parte de la autoridad”.