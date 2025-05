Costco sigue creciendo en México, este es el estado donde estaría su nueva sucursal

Actualmente Costco cuenta con 42 sucursales establecidas en México y hasta donde se sabe dos tiendas más se encuentran en fase de construcción, sin embargo, ya se dio a conocer que hay una ciudad que se encuentra más que interesada en tener su propia sede de la reconocida cadena de supermercados, por ello, en esta nota te contamos todo lo que se sabe en torno a la que podría ser la sucursal número 45 de la marca en territorio nacional.

Como se dijo antes, Costco México tiene un total de 42 sedes establecidas en México y se sabe que en los próximos meses abrirán sus sucursales número 43 y 44, las cuales, estarán establecidas en Zapopan, Jalisco y el municipio de General Escobedo en Nuevo León, por lo que ambas entidades contarán con cuatro sucursales, lo cual, demuestra el éxito de la marca entre los consumidores nacionales.

Costco llegó a México a principios de la década de 1990. Foto: www.costco.com

¿En qué estado estaría ubicada la nueva sucursal de Costco México?

Actualmente el estado de Tamaulipas es una de las entidades de la República Mexicana que no cuenta con sucursales de Costco, sin embargo, recientemente se dio a conocer que las autoridades de Ciudad Victoria le enviaron una carta a la cadena de supermercados para que visiten la capital tamaulipeca y puedan considerar la construcción de una nueva sede para mantener su crecimiento en territorio nacional.

“Le mandamos una carta a Costco para ver si hay posibilidades de que vengan a visitarnos, darles un recorrido para que ellos puedan ver las bondades que tiene nuestro municipio y que al final de cuentas es un municipio con una economía pujante, hemos podido ver cómo está creciendo Liverpool, le han puesto estacionamiento, tiene ventas muy altas y en ese sentido, Victoria es una ciudad apetecible económicamente hablando para los inversionistas”, fueron las palabras de Eduardo Gattas Báez, el alcalde de la capital tamaulipeca durante un reciente encuentro con distintos medios de comunicación.

Cabe destacar que, estas declaraciones del alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattas Báez, fueron emitidas luego de que se diera a conocer que disminuyeron los índices de delincuencia en la capital tamaulipeca en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), por lo que está convencido que esta situación favorecerá la inversión en la región.

¿Qué dice Costco México sobre su posible llegada a Ciudad Victoria?

Hasta el momento, Costco México todavía no ha emitido información en torno a su posible llegada a Ciudad Victoria, Tamaulipas, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando se emita algún comunicado al respecto, no obstante, tal y como lo mencionó el alcalde de la capital tamaulipeca, Eduardo Gattas Báez, por ahora, solo hay una invitación para que ejecutivos y especialistas de la marca visiten la región y puedan evaluar establecer una sucursal en la capital tamaulipeca, por lo que, todavía no es un hecho que la sede número 45 en México de Costco sea construida en el territorio antiguamente conocido como Villa de Aguayo.