Costco confirma nueva sucursal en Jalisco: ¿dónde estará ubicada y cuándo será su inauguración?

La reconocida cadena de tiendas mayoristas, Costco, continúa su plan de expansión en México y ahora se prepara para la próxima apertura de una nueva sucursal en el estado de Jalisco. Según información, que circula en redes sociales, este nuevo punto de venta se localizará en el municipio de Zapopan. Se trata de una noticia que ha generado gran expectativa entre los consumidores tapatíos, quienes esperan con ansias la apertura de la nueva tienda.

De acuerdo con una publicación, realizada por la cadena Costco, la nueva sucursal estará ubicada justo frente a Plaza San Isidro, en Zapopan. Cabe mencionar que sería la segunda tienda de Costco en el municipio de Zapopan y la cuarta en todo el estado de Jalisco, con lo que la empresa seguirá avanzando en su proceso de expansión, no solo en el estado, sino también en la República Mexicana.

Actualmente, Costo tiene tres tiendas ubicadas en Jalisco, la primera ubicada en Av. Vallarta; la segunda sobre Av. López Mateos, ambas dentro del Área Metropolitana de Guadalajara; la tercera se encuentra en Puerto Vallarta; y ahora se prepara para una nueva tienda más, la cual estará ubicada en Plaza San Isidro, en la ciudad de Zapopan.

¿Qué productos habrá en la nueva tienda?

La noticia fue anunciada por la tienda. Foto: Costco México

A lo largo de los años, Costco se ha dado a conocer como una tienda mayorista, la cual ofrece una amplia gama de productos: desde alimentos en grandes presentaciones hasta electrónicos de última generación, pasando por ropa, artículos de temporada, vinos importados, muebles y productos para el hogar.

En este sentido, la nueva sucursal en Zapopan promete mantener ese estándar de variedad y calidad, e incluso superar lo ofrecido en otras tiendas del país. Según reportes extraoficiales, se trataría de una de las sedes más grandes de México. Esto implica más productos, más surtido y la posibilidad de ofrecer artículos exclusivos, que no estén disponibles en tiendas de otras regiones. No obstante, la fecha de apertura de esta sucursal aún no ha sido confirmada, aunque se especula para mediados de año, es decir, junio de 2025.

¿Ya puedes tramitar tu membresía para esta sucursal?

Así podrás comprar en esta nueva tienda. Foto: freepik.

Aunque todavía no se ha anunciado la fecha exacta de apertura, Costco ya permite que los interesados adquieran su membresía con anticipación. Esta puede tramitarse en cualquier otra sucursal del país o a través de su sitio web oficial. La membresía es válida para todas las tiendas Costco, tanto en México como en el extranjero y brinda acceso exclusivo a los productos, precios preferenciales y servicios adicionales.

Hasta la fecha, la membresía Dorada de Costco cuesta 500 pesos anuales, e incluye una tarjeta titular y una complementaria. También, se pueden adquirir membresías adicionales por 300 pesos cada una. Por su parte, la membresía Ejecutiva, que incluye una tarjeta titular y una complementaria, tiene un costo anual de mil 200 pesos mexicanos.