Pobreza laboral le pega a 44.2 millones de mexicanos en el primer trimestre de 2025

La pobreza laboral, de enero a marzo de 2025, alcanzó 33.9 por ciento de la población, y, aunque se ubicó en un nuevo mínimo histórico, significó que cerca de 44.2 millones de mexicanos no pueden adquirir una canasta básica, según el “Panorama de la pobreza laboral en México”.

El reporte al primer trimestre de 2025, de México Cómo Vamos (MCV), indicó que el semáforo económico de este rubro se mantiene en amarillo, y, de 46 por ciento registrado en 2020, tuvo una reducción constante que no se veía desde el primer trimestre de 2007.

La disminución es considerable, dice el documento, pues el Semáforo Económico se encontró en rojo desde el cuarto trimestre de 2008 hasta octubre a noviembre de 2023. A partir de enero a marzo de 2024 cambió a amarillo y sigue en ese color.

Si en la crisis por la pandemia la pobreza laboral llegó a 58.2 millones de personas, a la fecha la disminución ha sido de 14 millones menos en condiciones laborales de vulnerabilidad económica.

Según MCV no se puede hablar de una mejoría completa, pues al primer trimestre de 2025, 64.3 por ciento de la población no tiene ingresos por empleo suficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentación y otros gastos esenciales no alimentarios.

Reconoció que no se puede olvidar que hay 44.2 millones mexicanos que no pueden adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral,

Los principales afectados están en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, cuya proporción de su población con esta afectación presenta tasas mayores a 50 por ciento.

La pobreza laboral afecta desproporcionadamente al sexo femenino. En todos los estados hay más mujeres que hombres en esta situación, pues por cada 100 varones con ingresos bajos, se encuentran 113 mujeres.

