Conavi: 5 requisitos clave para que te den una casa nueva con pagos chiquitos

Si uno de tus sueños es tener casa propia pero no has podido lograrlo debido a que tus ingresos son bajos, no te preocupes, pues la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsa la creación de vivienda digna y accesible para todos los mexicanos. Se construirán 86,000 viviendas, enfocadas en personas sin seguridad social y de bajos ingresos, se construirán en 130 predios distribuidos en 30 estados, con un total de 636 hectáreas, equivalentes a un promedio de 135 viviendas por hectárea.

Este proyecto llamado Vivienda para el Bienestar estará a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) quien será la encargada de formar el padrón de beneficiarios y es importante que sepas que el registro de beneficiarios se iniciará en abril y mayo en zonas con altos índices de marginación.

La convocatoria se hará mediante la difusión en carteles, la página oficial de la Conavi, asambleas informativas y visitas domiciliarias. Posteriormente, de mayo a junio, se habilitarán módulos de inscripción en las mismas áreas, con el respaldo de los Servidores de la Nación.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto a nuestro director general, Rodrigo Chávez Contreras, encabezó la supervisión del avance de obra en Los Cabos, #BajaCaliforniaSur, donde se construye la primera unidad habitacional del programa Vivienda para el Bienestar. pic.twitter.com/xLG97YYAQO — Conavi (@Conavi_mx) May 18, 2025

5 puntos clave que debes cumplir para ser beneficiario de la Conavi

El director general de Conavi, Rodrigo Chávez, destacó que actualmente el proyecto se encuentra en "proceso de obra; nosotros queremos tener un avance de la obra para poder empezar a generar los padrones de vivienda”, y exhortó a la población a no dejarse sorprender por información no oficial, pues en muchos medios de comunicación se ha dado información falsa sobre el registro y entrega de estas viviendas.

Debes saber que el registro de solicitantes se llevará a cabo de forma presencial en los módulos que serán instalados directamente en estas áreas prioritarias, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes más lo necesitan y para poder ser beneficiario debes cumplir con estos requisitos:

Ser mayor de 18 años con dependientes económicos No ser propietario de otra vivienda No estar afiliado a Infonavit o Fovissste Demostrar un ingreso familiar de hasta dos salarios mínimos Presentar comprobante de domicilio en la zona intervenida

uD83DuDCE2¡NO TE DEJES ENGAÑAR!

El Programa de #ViviendaParaElBienestar es directo, sin intermediarios, la #CONAVI no te cobra ningún trámite, infórmate en nuestras redes oficiales. https://t.co/GGMNdohcvY#NoTeDejesEngañar pic.twitter.com/3splR8Y8TZ — Conavi (@Conavi_mx) May 22, 2025

De 60 metros y con 2 recámaras, así son las casas de la Conavi

Las casas que construirá la Conavi están dirigidas principalmente a mujeres jefas de familia y madres solteras, jóvenes mediante un esquema de vivienda en renta para quienes estudian y trabajan, población indígena, adultos mayores y personas con discapacidad así como familias con ingresos menores a dos salarios mínimos, sin acceso a créditos de Infonavit o FOVISSSTE.

Las viviendas tendrán un mínimo de 60 metros cuadrados y tres recámaras, además de contar con todos los servicios básicos. La primera etapa de este programa de vivienda se realizará en 18 estados.

Los beneficiarios de la Conavi tendrán oportunidad de pagar sus casas en un plazo de hasta 30 años, además recibirán un esquema de subsidio de intereses para que no tengan que pagar por este crédito.