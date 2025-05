¿Cerrarán los bancos en México por las elecciones del Poder Judicial?, esto dice la CNBV

Debido a que el próximo 1 de junio se llevarán a cabo las elecciones del Poder Judicial de la Federación 2025 en todo el territorio nacional cientos de personas han recurrido a las plataformas digitales si se llevará a cabo un cierre masivo de bancos durante la referida fecha, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que dice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al respecto.

Como se dijo antes, el próximo 1 de junio se llevarán a cabo las elecciones del Poder Judicial de la Federación 2025, sin embargo, según se indica en la Ley Federal del Trabajo está fecha no está considerada como un día de descanso obligatorio debido a que, para que esto suceda, dicho proceso electoral debe estar catalogado como “ordinario”, lo cual, no se cumple, no obstante, en Durango y Veracruz sí se aplicará este criterio debido a que también se llevarán a cabo elecciones locales, las cuales, son consideradas como “ordinarias”.

La CNBV ya tiene definidas las fechas de los próximos cierres masivos de bancos. Foto: Cuartoscuro

¿Habrá cierre masivo de bancos el 1 de junio por las elecciones del Poder Judicial?

De acuerdo con lo que se indica en el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 1 de junio permanecerán cerradas todas las entidades bancarias del territorio nacional, sin embargo, se precisa que esta medida no tiene que ver con las elecciones del Poder Judicial, sino con el hecho de que la referida fecha cae en domingo y todos los fines de semana son considerados como inhábiles para el sector financiero.

Cabe mencionar que, pese a que no se ofrecerá servicio al público en las ventanillas de los bancos el 1 de junio, los cajeros automáticos de todas las entidades financieras operarán de manera normal, por lo que los clientes de los distintos bancos que operan en el país podrán realizar disposiciones de efectivo de manera habitual.

Por otra parte, se debe considerar que Banco Azteca es la única entidad bancaria que tiene previsto ofrecer servicio durante el domingo 1 de junio pues dicho banco se mantiene abierto durante los 365 días del año, no obstante, se debe considerar que, en caso de realizar operaciones con otros bancos, dichos movimientos pueden verse reflejados hasta el día bancario hábil más próximo.

El próximo 1 de junio los bancos de México permanecerán cerrados. Foto: Cuartoscuro

¿Cuántos cierres masivos de bancos habrá en México durante el resto del 2025?

Como se dijo antes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBN) señala que todos los fines de semana con considerados como días bancarios inhábiles y en adición a ellos, para el resto del 2025 se tienen contemplados cuatro cierres masivos de bancos, los cuales, se llevarán a cabo durante las siguientes fechas: