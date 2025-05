La urgencia por salir del Buró de Crédito es tanta, que muchos de los ciudadanos y ciudadanas buscan la manera de limpiar su historial crediticio. A sabiendas de esto, la delincuencia organizada aprovecha esta situación para ofrecer por diversas cantidades el sacarte de las mal llamadas "listas negras", para que puedas de nueva cuenta solicitar créditos a instituciones bancarias o a tiendas departamentales, en las acciones más recurrentes en donde se solicita un buen historial crediticio.

Ya en algún momento la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), advirtió sobre este modus operandi, así que hoy te compartimos si hay forma de que puedas pagar para salir del Buró de Crédito y limpiar tu historial.

Además, te damos las opciones basadas en las recomendaciones de la Condusef, para que tu historial crediticio sea óptimo y no padezcas el estrés provocado por estar incluido en el Buró de Crédito por algunas deudas.

¿Cuánto cobran por sacarme del Buró de Crédito?

Para salir del Buró de Crédito no te cobran porque no existe una cuota para eliminar tus deudas. La Condusef advierte en su sitio oficial sobre páginas apócrifas que piden casi 2 mil pesos con la promesa de sacarte del Buró de Crédito, sin embargo, esto es falso ya que no se cobra por salir de estas "listas negras".

Estas páginas apócrifas que buscan cometer fraudes contra la ciudadanía que busca salir del Buró de Crédito, ofrecen "salir del Buró de Crédito, limpiar su historial y evitar que le hablen despachos de cobranza" en tan sólo 15 minutos y, además, sin salir de casa. Otra de las opciones que dan es "salir del Buró de Crédito, la posibilidad de adquirir un crédito hipotecario, automotriz, créditos revolventes o préstamos de nómina, puesto que se eliminan las cuentas de todo tu historial, y además te deslinda de los despachos de cobranza".

La Condusef indica que ninguna entidad financiera, independientemente de las Sociedades de Información Crediticia, o página web puede borrar información de las personas enlistadas dentro del Buró de Crédito, como pudieran prometértelo.

Entonces, ¿cómo puedo salir del Buró de Crédito?

Condusef indica información relevante sobre el salir del Buró de Crédito para que el historial crediticio mejore:

o el historial de pagos pueden eliminarse 72 meses contados a partir de la fecha de liquidación, siempre y cuando el Otorgante de Crédito, haya reportado la fecha del cierre. El Buró de Crédito únicamente elimina registros de acuerdo con lo establecido en la Ley para regular a Sociedades de Información Crediticia y las reglas generales de Banco de México.

Además, las deudas que se eliminan del Buró de Crédito en algún momento, de acuerdo a Condusef, son las siguientes: