Confirman nueva tienda de Costco en México, esta es la ciudad donde llegará la marca

Costco logró posicionarse en el centro de la conversación en plataformas digitales y esto se debe a que se confirmó que la reconocida cadena de supermercados construirá una nueva sucursal en un estado donde su llegada ha sido esperada por años, por lo que, como era de esperarse, el anunció causó furor, por ello, en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Costco llegó a México en el año de 1992 y desde entonces, la reconocida cadena de supermercados no ha parado de crecer, prueba de ello es que, hasta este 2025 la marca cuenta con un total de 42 sucursales establecidas en territorio nacional, además, se sabe que ya están en construcción dos sedes más y dos más se encuentran en fase de planeación.

Costco sigue incrementando su presencia en México con nuevas sedes. Foto: FB: Costco

¿En qué estado estará ubicada la nueva sede de Costco?

Las sucursales de Costco que se encuentran en construcción estarán establecidas en Zapopan, Jalisco y en el municipio de General Escobedo en el estado de Nuevo León, mientras que recientemente se informó que la reconocida cadena de supermercados de mayoreo llegará a Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como a Pachuca, Hidalgo, cabe mencionar que, estas dos sucursales serían las primeras en abrirse en sus respectivos estados, por lo que la noticia de estas aperturas han provocado un gran furor entre los seguidores de la cadena.

La noticia de la llegada de Costco a Pachuca, Hidalgo fue confirmada por Jorge Reyes Hernández, el presidente municipal de la capital hidalguense, quien señaló que él mismo tuvo acercamientos con la cadena, sin embargo, todavía no hay una fecha establecida para su apertura, ni quiso revelar la ubicación del inmueble, pero lo que sí señaló es que buscarán un sitio estratégico para que no afecte a negocios locales ya establecidos.

Costco funciona a través de un sistema de membresías y sus socios pueden acceder a productos exclusivos. Foto: FB: Costco

“Aunque no lo crean, me acerqué yo con el grupo Costco porque tienen la intención de traerlo también, ya hemos tenido la demanda de la ciudadanía de traerlo y pues son inversiones muy positivas. Estas cadenas se ubican en zonas donde no se perjudica directamente a establecimientos pequeños, no se trata de poner una tienda sobre la avenida Madero, al lado de negocios consolidados”, expresó el presidente municipal de Pachuca para el portal local Criterio Hidalgo.

Cabe mencionar que, Jorge Reyes Hernández, el presidente municipal de Pachuca, señaló que además de la llegada de Costco, la capital hidalguense también está recibiendo inversión de parte de cadenas como Home Depot, AutoZone, Farmacias del Ahorro y Walmart, las cuales, incrementarán su presencia en el estado con la apertura de nuevas sucursales.

Como se dijo antes, el anuncio de la inminente llegada de Costco a Pachuca causó un gran furor entre los habitantes de la capital hidalguense, quienes esperan que sea en las próximas semanas cuando se den a conocer todos los pormenores del proyecto de la primera sede de Costco en la referida entidad.