Acerca el Hot Sale las ventas en línea a la población

Además de ser una gran oportunidad para adquirir distintos productos a precios rebajados, otra de las metas del Hot Sale es tratar de acercar a más mexicanos a las herramientas de comercio digital.

Para expandir su cartera de clientes, Coppel, una de las cadenas comerciales más grandes del país, ofrece a sus consumidores la opción de comprar mediante kioscos digitales, los cuales mantienen los precios de la página de internet y acercan la oferta a los visitantes de las tiendas físicas.

“Es una nueva oportunidad de acercar productos y ofertas a nuestros clientes. La verdad es que es un evento que implica mucha preparación en promociones, precios, inventarios, cómo se va a ver la página, comunicación, pero es de mis eventos favoritos del año porque acerca mucha gente al canal digital.

“Asegurarnos que los kioscos sean el punto de entrada para muchos mexicanos que a lo mejor no tienen acceso a internet o no tienen una computadora o no se sienten tan cómodos es uno de los objetivos”, señala, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Gloria Canales, directora digital en Grupo Coppel.