Junta 75,000 pesos en un año, sólo necesitas 6 mil al mes y abrir una cuenta de CETES

Uno de los objetivos que puede llegar a causar más complicaciones se relaciona con las metas de ahorro, pues en ocasiones si nos ponemos objetivos de dinero muy altos es difícil que los cumplamos en el plazo establecido, pues siempre salen gastos inesperados para los que dejamos de lado el ahorro.

Platicando con amigos cercanos que tienen la cultura del ahorro, llegamos a la conclusión que lo mejor es darse una ayudadita de las herramientas tecnológicas para hacer más sencillo ese cometido y así lograr juntar el monto establecido en los plazos, y desde luego hablamos de los planes de inversión que han ganado mucha popularidad en los últimos años.

Entonces, surgió la pregunta, ¿qué es lo que no nos han dicho de apps como Nu, Stori o Cetes? Y destacamos que el rendimiento es variable y que no se gana dinero como por arte de magia, tiene que ser un proceso constante y mantener cada uno su plan de ahorro recurrente, y sí es importante que cada uno use los métodos que mejor se adapten a sus necesidades.

Tiendo esto claro consideramos que una herramienta que es fácil de usar y te ayuda a lograr tus objetivos financieros es la plataforma Cetes directo que te permite crear tu propio plan de ahorro acorde a tus necesidades, tú decides el monto final, y mediante una calculadora te dice cuánto tienes que ahorrar mensualmente para cumplir ese objetivo. ¿Te gustaría probarlo? Aquí te dejamos un ejemplo de cómo puedes juntar 75 mil pesos en un año.

¿Cómo juntar 75 mil pesos con Cetes?

Cetes es una plataforma segura para empezar a invertir, o bien ahorrar tu dinerito. Usamos su calculadora para saber cuánto dinero podría juntar en 12 meses, y pues si eres aplicado puedes llegar a una meta de 75 mil pesos, que no le caen mal a nadie y que sí te permiten cumplir otro plan.

Ya sea que busques crear tu fondo de emergencia, o bien que tengan el plan de irte de vacaciones a algún destino, es una buena idea usar este método de ahorro para lograr tu objetivo financiero a mediano plazo. Te contamos cómo podrás lograrlo. En primer lugar si no eres cliente de Cetes directo debes abrir tu cuenta, eso es muy sencillo y puedes hacerlo desde tu computadora.

Es importante aclarar que todo se opera vía digital, si no eres un persona muy tecnológica, quizá no te sientas cómodo con esto. De lo contrario amarás la facilidad con la que puedes manejar tu cuenta desde tu celular. Ya con tu cuenta andando podrás ingresar al apartado de ahorro recurrente, donde eliges el monto que deseas ahorrar.

Usando como ejemplo una meta de 75,000 pesos, deberás hacer aportaciones mensuales de 6,000 pesos. Tú decides si quieres que el cargo sea quincenal o en una sola exhibición. Cetes linkea tu cuenta bancaria con su plataforma, de modo que se domicilian los pagos, así cada que debas hacer tu aportación se hará de manera automática, esto puede ser una ventaja pues sí o sí cumplirás tu objetivo de ahorro.