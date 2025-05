¿Te pueden multar si recibes más de 15 mil pesos en efectivo? Esto dice el SAT

Aunque existe la creencia de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) multa de forma automática a los contribuyentes que reciben más de 15 mil pesos en efectivo al mes, está información no es del todo cierta. Se trata de afirmaciones que han causado confusión entre miles de personas, pero que no son completamente verdaderas, puesto que cada caso es particular y no todos los movimientos por arriba de esa cantidad reciben una sanción automática.

Cabe mencionar que el SAT no multa a los contribuyentes por recibir más de 15 mil pesos, sino que en realidad se trata de un impuesto, el cual es conocido como el Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE) y solo aplica cuando el monto mensual en efectivo supera los 15 mil pesos y no puede ser justificado con documentos válidos.

"El IDE es un impuesto que se aplica a los depósitos en efectivo, ya sea por uno o por la suma de varios depósitos cuyo monto en el mes exceda de 15,000 pesos. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007", explica el SAT en su sitio web oficial. Noticias Relacionadas SAT: así puedes tramitar tu Constancia de Situación Fiscal desde la app y sin filas

SAT: así puedes validar tu domicilio fiscal en línea en 2025

Además, este impuesto no se cobra a todos los depósitos, sino únicamente a los realizados en ventanillas bancarias o cajeros automáticos, ya sea en pesos o en moneda extranjera. Es decir, las transferencias electrónicas, depósitos desde aplicaciones bancarias o movimientos entre cuentas no son considerados depósitos en efectivo, por lo tanto, no están sujetos a este impuesto.

¿A qué cantidad se le cobra el IDE?

Se trata de un impuesto y no de una multa del SAT. Foto: Cuartoscuro.

El IDE se cobra únicamente al excedente que se rebase el límite de 15 mil pesos sin justificación y es del 2% sobre el monto excedente. Es decir, si alguien deposita 20 mil pesos, el SAT podría cobrar el 2% de los 5 mil pesos que exceden el límite si estos no son justificados. Este impuesto aplica tanto para personas físicas como para personas morales, siempre y cuando no se pueda demostrar el origen del dinero.

El SAT también ha aclarado qué tipo de depósitos en efectivo no representan un problema. Entre ellos están las aportaciones familiares, como las transferencias entre padres e hijos, los pagos por ventas de catálogo (como cosméticos o utensilios de cocina), tandas comunitarias y préstamos entre particulares. En este sentido, se destaca que siempre que estos ingresos puedan justificarse con documentos, recibos o acuerdos firmados, no hay razón por la que los contribuyentes deban preocuparse.

SAT recomienda a los contribuyentes revisar su Buzón Tributario y activarlo

Conoce cómo consultar las notificaciones recibidas en tu Buzón Tributario.



Si no lo has habilitado, hazlo aquí:https://t.co/IuSGvVoybX pic.twitter.com/g1wnwwz90i — SATMX (@SATMX) May 2, 2025

Es importante precisar que, cuando se superan los 15 mil pesos en depósitos en efectivo, los bancos están obligados por ley a informar al SAT sobre esas operaciones. Este requisito se basa en la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (LIDE), que tiene como fin combatir la evasión fiscal.

Para evitar complicaciones, el SAT recomienda mantener en orden todos los comprobantes relacionados con los ingresos. También, es importante activar el Buzón Tributario, una herramienta útil para estar al tanto de notificaciones oficiales y cumplir con las obligaciones fiscales a tiempo. En caso de recibir una multa o notificación del SAT, el contribuyente tiene derecho a impugnarla si considera que es injusta o incorrecta.