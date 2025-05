Viviendas para el Bienestar: ¿Quiénes pueden recibir el apoyo de 40 mil pesos para mejorar su casa en mayo de 2025?

Con el objetivo de combatir el rezago habitacional y mejorar las condiciones de vida de miles de familias, el Gobierno de México ha reforzado continúa ofreciendo apoyo económico para que la población mexicana pueda acceder a una vivienda digna a través del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar. Esta iniciativa otorga un apoyo económico de 40 mil pesos a personas en situación vulnerable para que puedan reparar, ampliar o mejorar su vivienda actual.

Este programa, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría del Bienestar, busca brindar apoyo directo a quienes más lo necesitan. A diferencia de otros programas, este subsidio no requiere pagos posteriores ni genera deuda. El dinero se entrega una sola vez a través de una tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

El objetivo contribuir a que más familias mexicanas vivan en hogares seguros, funcionales y adecuados para su desarrollo. Por ahora, las autoridades han fijado como meta impactar positivamente a más de 100 mil hogares en distintos municipios del Estado de México, brindándoles herramientas para mejorar su calidad de vida.

¿Quién puede recibir este apoyo?

Busca apoyar a familias mexicanas. Foto: freepik.

El beneficio está dirigido a personas mayores de 18 años que vivan en zonas prioritarias del Estado de México y cumplan con ciertos requisitos. Entre ellos:

No tener otra vivienda a su nombre.

No haber recibido antes apoyo de la Conavi.

Tener ingresos mensuales menores a dos salarios mínimos (alrededor de 17 mil pesos).

No ser derechohabiente de Infonavit ni Fovissste.

Acreditar legalmente la posesión del inmueble que se desea mejorar.

Además, se da preferencia a mujeres jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad, poblaciones indígenas y familias que habitan en condiciones de alta marginación.

En esta primera fase del año, el programa se concentra en 10 municipios del Estado de México donde el rezago habitacional es más notable. Estos son: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Valle de Chalco Solidaridad.

¿En qué se puede utilizar el apoyo y cómo solicitarlo?

Así puedes usar el dinero del apoyo. Foto: freepik.

Los 40 mil pesos entregados pueden destinarse a diversas mejoras del hogar, tales como:

Compra de materiales de construcción. Pago de mano de obra. Reparaciones estructurales. Ampliaciones de espacios. Instalación de servicios básicos como electricidad, baños o techos firmes.

Es importante destacar que este subsidio no es válido para comprar una casa nueva ni se puede usar en conjunto con créditos hipotecarios vigentes.

Actualmente, no existe un registro en línea para acceder a este beneficio. El proceso se realiza exclusivamente mediante censos casa por casa que llevan a cabo los Servidores de la Nación. Estas visitas se realizan en las comunidades seleccionadas, por lo que se recomienda estar atentos y no proporcionar información personal a personas no identificadas.