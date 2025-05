Sam's Club abrirá una nueva sucursal en México, esta será su ubicación

Sam’s Club se posicionó en el centro de la conversación en plataformas digitales y esto se debe a que se anunció que la reconocida cadena de supermercados abrirá una nueva sucursal en México, por lo que dicho anuncio ha generado una gran expectativa entre los clientes de la marca, por ello, en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Sam’s Club llegó a México en el año de 1991 bajo el nombre de Club Aurrerá y debido a la gran aceptación de la marca entre los consumidores mexicanos en menos de una década logró consolidarse dentro del mercado nacional, además, tras adoptar el nombre con el que se conoce actualmente comenzó un proceso de expansión que no se ha detenido desde entonces y según se sabe, actualmente la cadena cuenta con más de 170 sucursales a lo largo y ancho del territorio nacional.

Sam's Club sigue incrementando su presencia en México con la apertura de sucursales. Foto: FB: samsclub

¿Dónde estará ubicada la nueva sucursal de Sam’s Club en México?

La nueva tienda que Sam’s Club abrirá en México estará ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas pues así lo confirmó la alcaldesa de la referida ciudad fronteriza, Carmen Lilia Canturosas, quien señaló que su administración se encargó de gestionar el regreso de la marca con la intención de fortalecer la economía de la región.

La alcaldesa señaló durante un encuentro con distintos medios locales que el regreso de Sam’s Club a Nuevo Laredo será toda una realidad, sin embargo, señaló que los detalles específicos del proyecto se darán a conocer más adelante, por lo que todavía no hay una fecha definida de la apertura de esta nueva sede de la cadena de supermercados, no obstante, la noticia causó furor entre los ciudadanos de la referida ciudad fronteriza.

Cabe mencionar que, Sam’s Club ya había tenido presencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin embargo, su estancia en la ciudad fronteriza fue breve pues solo se mantuvo abierta por alrededor de cuatro años y fue en 2015 cuando cerraron las puertas de su sede por motivos que no fueron esclarecidos.

Sam's Club es una de las cadenas de supermercados más reconocidas en México. Foto: FB: samsclub

¿Cuánto cuesta la membresía para poder hacer compras en Sam’s Club?

Actualmente, Sam’s Club ofrece tres tipos de membresías distintos, las cuales, al adquirirlas tienen una vigencia de un año y ofrecen una membresía complementaria sin costo adicional, a continuación, te decimos cuáles son los costos y los beneficios que ofrecen:

Membresía Clásica (600 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 250 pesos, productos de calidad Member’s Mark.

Membresía Benefits (700 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 325 pesos, productos de calidad Member’s Mark, descuentos en establecimientos fuera del club, ahorros especiales en Sam’s Club Viajes.

Membresía Plus: (1,200 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 550 pesos, productos de calidad Member’s Mark, descuentos en establecimientos fuera del club, ahorros especiales en Sam’s Club Viajes, envíos gratis ilimitados para socios plus durante todo el año en pedidos de 999 pesos o más, 2 por ciento de recompensa en cada compra.