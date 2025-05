Estas son las deudas que NO se eliminan del Buró de Crédito

Escuchar el término "Buró de Crédito" supone para muchos ansiedad, estrés, el saber que no podremos sacar un crédito y no porque el propio Buró lo impida, sino porque las instituciones a cargo de otorgarnos esos créditos, consideran que las deudas que nos tienen en esas "listas negras" son suficientemente importantes para no darnos una respuesta positiva cuando solicitamos un crédito para cualquier bien.

Así como hay deudas que desaparecen en el Buró de Crédito, hay una contraparte, es decir, deudas que no se eliminan del Buró de Crédito, esto de acuerdo a la propia Sociedad de Información Crediticia. Debemos recordar que aunque se les conozca como "listas negras", el propio Buró de Crédito ha aclarado que es un mito que ha sido vinculado con el Buró por mucho tiempo, y que en realidad lo que conocemos como "Buró de Crédito", es una Sociedad de Información Crediticia.

A continuación te compartimos cuáles son las deudas que no se eliminan del Buró de Crédito, para que estés consciente de lo que viene, en caso de estar en alguna de estas situaciones.

Crédito: Archivo

¿Cuáles son las deudas que no se eliminan del Buró de Crédito?

Aquellas deudas que no desaparecen del Buró de Crédito, es decir, de tu historial crediticio, son aquellas de más de 400 mil UDIS (Unidades de Inversión) que equivalen a cerca de 3 millones 385 mil 740 pesos.

Las deudas que también se encuentran en proceso judicial tampoco se eliminan del Buró de Crédito, precisamente porque ya se encuentran con un proceso judicial iniciado.

En caso de que se haya cometido algún fraude con los créditos, la instancia correspondiente informa que la deuda permanecerá en el Buró de Crédito, lo que significa que no podrás solicitar créditos en instituciones bancarias o tiendas departamentales o, aunque los solicites, estos serían fácilmente denegados.

Crédito: Archivo

¿Cuáles son las deudas que sí se eliminan del Buró de Crédito?

Las deudas que se eliminarán del Buró de Crédito, seas del banco que seas en México, serán las siguientes: